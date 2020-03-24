ВИДЕО ⟩ И опять о туалетной бумаге: как остановить ажиотаж

Хозяин магазина Redfern Convenience Store в Австралии продавал туалетную бумагу по 3,5 австралийских долларов (1,9 долларов США) за упаковку, пишет dailymail.co.uk. К полке с бумагой он прикрепил объявление с новой ценой и призывом: «Не жадничай, подумай о других!» При цене 3,5 за одну упаковку, цена за две вырастает до 99 долларов!

Хозяин магазина сказал, что сначала он разместил объявление, в котором написал, что один покупатель может купить только одну упаковку туалетной бумаги, но такое объявление не вызвало нужной реакции. Тогда он решил, что по-русски называется, ударить рублем.