Доктор Тийт Кивистик почувствовал, что болен, во время операции

- Как ваше здоровье было после, проявились ли основные симптомы, или болезнь протекала бессимптомно?

- Скорее все же с небольшими симптомами, но до сих пор нет ни кашля, ни температуры. Когда морозило сам мерил температуру, но она была в норме. Насморк тоже не особо продуктивный, носить платок с собой не нужно. Все протекает умеренно.

- Через 10 дней чувствуете себя поправившимся?

- О том, как протекала болезнь, можно сказать, что боль в голове, мышцах и глазах начиналась этапами, были периоды в несколько часов, когда симптомов не было вообще. Интересное обстоятельство, на седьмой день абсолютно исчезло ощущение вкуса и запахов. Сейчас я, конечно, не до конца здоров, но хуже тоже не стало. Течение болезни было спокойным и стабильным.

- Можете определить, как вы заразились коронавирусом?

- Естественно, любой человек, особенно врач, узнав, что он позитивный, начнет думать, с кем он был в контакте. Когда начал думать, вспомнил, что в понедельник у меня в поликлинике был 52-летний пациент, который надел маску и постоянно кашлял. Это был плановый больной, который пришел жаловаться на проблемы в шее. Несколько недель назад наша больница диагностировала у него грипп-А. Как врач, я могу все же сказать, что одна болезнь не исключает другой, и на коронавирус его не диагностировали. Это, конечно, предположение. Я не уверен, связались ли с ним, и узнали ли о проявлении болезни.

- Вам известно, заразили ли вы кого-то?

- Это был второй вопрос, над которым я думал. К счастью, контактов было немного, но я беспокоился об одном пациенте, которого оперировал в четверг. Если думать о близком контакте, то, как распространитель инфекции, обязательно должен был его заразить. К счастью, его анализы оказались негативными.

- А как семья и родственники?

- К счастью, моя семья бессимптомная, никто тяжело вирусные заболевания не переносит. Некоторые мелкие симптомы, как боль в грудине, есть, но нет ни насморка, ни кашля, ни температуры. У жены появилась и боль в мышцах и головная боль.

- Вы не посчитали нужным отправить на анализ и членов семьи?

- Мы думали об этом, но поскольку анализ не изменит нашего поведения и не вернет на работу, то практической надобности нет. Скорее у меня врачебный интерес, что если запереть одну семью из шести человек в квартире в домашней изоляции, то насколько вероятно, что все заразятся?

- Что дальше, когда намереваетесь вернуться к обычной жизни и на работу?