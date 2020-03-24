Доктор Тийт Кивистик почувствовал, что болен, во время операции

Старший врач и хирург сосудистой хирургии Северо-Эстонской региональной больницы болеет коронавирусом. О том, как все началось, и что происходит сейчас он рассказал в интервью для сайта больницы.
- Как вы заболели, какими были первые симптомы и как болезнь протекала?
- Первые симптомы болезни проявились 10 дней назад, и я никак не мог принять их за симптомы коронавируса. В четверг пошел на работу, чтобы сделать две запланированные операции, но уже во время первой почувствовал головную боль. У человека может иногда болеть голова, особенно если предыдущий день был напряженным. Но во время второй операции возникла боль в мышцах, тогда для меня прозвенел первый звонок о том, что подхватил какую-то вирусную болезнь. Поскольку коронавирус является весьма актуальной темой, то больница дала четкие предписания работникам: при проявлении симптомов вируса оставаться дома. Поэтому в 14.00, сразу после второй операции, я поспешил как можно быстрее уйти из больницы. Проходя по отделению, попросил измерить мне температуру, но ее не было. Не было и кашля с насморком. Все симптомы были неспецифическими и не указывали на коронавирус.
Уже на следующий день, поскольку моим семейным врачом является моя жена, у меня была возможность сдать анализы на вирусную панель. Мы взяли пробу из носоглотки и провели анализ по тому комплекту, который использует Департамент здоровья, чтобы выяснить, какие вирусы вообще гуляют сейчас. Семейным врачам тоже дана такая возможность, чтобы проводить 10 обследований бесплатно. Поскольку анализы мы сдали в пятницу утром, ждать результат пришлось до понедельника. За это время ни температуры и кашля, ни насморка не проявилось, я думал, что это просто что-то гриппоподобное. Естественно, я проинформировал свое руководство еще в четверг о том, что должен уйти раньше, поскольку ощущаю вирусные симптомы.
В понедельник утром получил ответ, из которого выяснилось, что все простудные вирусы с вирусной панели оказались негативными. Ни гриппа, ни парагриппа. К тому же, на всякий случай, я привит от гриппа.
По поскольку ощущение болезни не проходило, мы с женой на всякий случай решили сдать анализы на коронавирус. Я позвонил инфекционисту больницы, который сказал, что сейчас положение больницы таково, что при проявлении симптомов болезни нужно сидеть дома, анализы не делаются. Они предназначены только для людей с серьезными симптомами. Если хочу сдать анализ, то у меня есть два варианта: скорая помощь или семейный врач. Через Центр семейной медицины мы организовали сдачу анализа, договорившись с работниками Synlab, что приедем на место на машине и сдадим анализы на парковке. Речь все же шла о том, что мы с женой – медицинские работники и важно знать, что происходит.
И хотя еще в понедельник было ясно, что нам нужно изолироваться, поздно вечером поступил ответ, что проба на коронавирус оказалась позитивной. В моем случае вирус начался весьма осторожно, и не было ничего похожего на основные симптомы коронавируса.
- Как ваше здоровье было после, проявились ли основные симптомы, или болезнь протекала бессимптомно?
- Скорее все же с небольшими симптомами, но до сих пор нет ни кашля, ни температуры. Когда морозило сам мерил температуру, но она была в норме. Насморк тоже не особо продуктивный, носить платок с собой не нужно. Все протекает умеренно.
- Через 10 дней чувствуете себя поправившимся?
- О том, как протекала болезнь, можно сказать, что боль в голове, мышцах и глазах начиналась этапами, были периоды в несколько часов, когда симптомов не было вообще. Интересное обстоятельство, на седьмой день абсолютно исчезло ощущение вкуса и запахов. Сейчас я, конечно, не до конца здоров, но хуже тоже не стало. Течение болезни было спокойным и стабильным.
- Можете определить, как вы заразились коронавирусом?
- Естественно, любой человек, особенно врач, узнав, что он позитивный, начнет думать, с кем он был в контакте. Когда начал думать, вспомнил, что в понедельник у меня в поликлинике был 52-летний пациент, который надел маску и постоянно кашлял. Это был плановый больной, который пришел жаловаться на проблемы в шее. Несколько недель назад наша больница диагностировала у него грипп-А. Как врач, я могу все же сказать, что одна болезнь не исключает другой, и на коронавирус его не диагностировали. Это, конечно, предположение. Я не уверен, связались ли с ним, и узнали ли о проявлении болезни.
- Вам известно, заразили ли вы кого-то?
- Это был второй вопрос, над которым я думал. К счастью, контактов было немного, но я беспокоился об одном пациенте, которого оперировал в четверг. Если думать о близком контакте, то, как распространитель инфекции, обязательно должен был его заразить. К счастью, его анализы оказались негативными.
- А как семья и родственники?
- К счастью, моя семья бессимптомная, никто тяжело вирусные заболевания не переносит. Некоторые мелкие симптомы, как боль в грудине, есть, но нет ни насморка, ни кашля, ни температуры. У жены появилась и боль в мышцах и головная боль.
- Вы не посчитали нужным отправить на анализ и членов семьи?
- Мы думали об этом, но поскольку анализ не изменит нашего поведения и не вернет на работу, то практической надобности нет. Скорее у меня врачебный интерес, что если запереть одну семью из шести человек в квартире в домашней изоляции, то насколько вероятно, что все заразятся?
- Что дальше, когда намереваетесь вернуться к обычной жизни и на работу?
- По поводу возвращения на работу у больницы составлен свод правил, хотя анализы у возвращающихся на работу работников брать не планируются. Если болезнь длилась две недели, если температуры нет 48 часов и 24 часа нет ни одного признака болезни, можно вернуться на работу. Конечно, вернуться на работу проще тем, кто может доказать, что переболел. Я скорее считаю, что мы получаем иммунитет от коронавируса, и что если спустя две недели после анализа жизнеспособного вируса у человека нет, то я не вижу угрозы для окружающих от вернувшегося на работу человека.
Другое дело с теми, что был в карантине контактным и не переболел коронавирусом, они могут быть потенциальными разносчиками.
- В Азии есть отдельные случаи людей, которые дважды переболели коронавирусом.
- Сейчас мы можем только предполагать. Доказательства очень противоречивые и явно речь идет о единичных случаях. Также нужно учесть, что сегодняшние тесты показывают и ложнопозитивный, и ложнонегативный результат, то есть в случае тех единичных случаях мы не знаем, болели ли действительно два раза. В этом смысле речь идет о фактах с сомнительной ценностью. Там все же может идти речь о ложнонегативных и ложнопозитивных результатах анализов.
- Как вы оцениваете готовность Эстонии противостоять вспышке вируса?
- Если говорить о самом себе, то я не представлял, что заразиться так-то просто. Для меня было шоком, что я – врач, который не работает на передовой, и который сталкивается скорее с неактивными пациентами, так легко заразился. То есть наши – врачей – решения для готовности и работы не были слишком серьезными.
С позиции Эстонии могу сказать, что нам нужно было реагировать раньше и жестче, но это уже разумность задним числом. Для нас это все же первый урок, с которым в будущем мы еще столкнемся.
- Департамент здоровья и кризисная комиссия дали конкретные советы, как поступить. У вас есть советы из личного опыта, как сохранить здоровье?
- Я, находясь в изоляции, не знаю, сколько народу ходит в магазины и другие повседневные ключевые узлы, и мне трудно оценивать. Но я считаю, что люди должны верить в серьезность ситуации, конечно, следить и думать, нужно ли мне идти в какое-то место и физически контактировать с людьми. А если идти в магазин, обязательно ли делать это в компании? Продумать список и после покупки быстро уйти.
Мне кажется, что такую информацию нужно больше распространять и напоминать. В случае правильного поведения распространение вируса можно притормозить, и это то, что нам нужно сегодня. Нам нужно время и пространство для маневра, чтобы количество заболевших не увеличивалось слишком быстро.