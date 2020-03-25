Директор «Юлемисте» считает несправедливым решение о закрытии торговых центров

«В торговых центрах не так много людей, поэтому и нет контактов», – цитирует Rus.ERR ставшего гостем Terevisioon Гуйдо Пярнитса, который подчеркнул, что люди уже достаточно напуганы и не собираются массово в торговых центрах.

По его оценке, мера правительства половинчатая, и если закрывать, так все магазины, как это было сделано в Литве. Он также обратил внимание на то, что строительные и специализирующиеся на бытовых товарах магазины продолжают работать.