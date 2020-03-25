Директор «Юлемисте» считает несправедливым решение о закрытии торговых центров

Решение правительства закрыть в связи с чрезвычайным положением торговые центры было непродуманным и несправедливым, считает руководитель ТЦ «Юлемисте» Гуйдо Пярнитс.
«В торговых центрах не так много людей, поэтому и нет контактов», – цитирует Rus.ERR ставшего гостем Terevisioon Гуйдо Пярнитса, который подчеркнул, что люди уже достаточно напуганы и не собираются массово в торговых центрах.
По его оценке, мера правительства половинчатая, и если закрывать, так все магазины, как это было сделано в Литве. Он также обратил внимание на то, что строительные и специализирующиеся на бытовых товарах магазины продолжают работать.
«Люди, которые в торговых центрах могли бы соблюдать дистанцию, пойдут за теми же товарами в имеющие меньшую площадь строительные магазины», – сказал предприниматель, добавив, что эта мера несправедливая и не выполняет поставленных задач, так как у людей остается возможность при желании куда-то ходить.