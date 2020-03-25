Путин отменил поездку в Петербург и выступит с обращением к россиянам по поводу коронавируса

Президент России Владимир Путин в ближайшие часы выступит с телеобращением к россиянам по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, такая потребность возникла после прошедших накануне многочасовых совещаний. Путин встречался с членами правительства, руководством ЦБ и администрации президента.
"Сегодня произошли изменения в графике президента, он отменил вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает, и уже в самые ближайшие часы он завершит работу над текстом своего обращения к гражданам. Такая потребность возникла после вчерашнего многочасового совещания", - сказал Песков журналистам.
Он заметил, что накануне президент провел два совещания - по эпидемиологической ситуации и с руководством правительства, Центрального банка и администрации президента.
"Вы знаете, что вчера у него было два совещания. Первое - это непосредственно по эпидемиологической ситуации, которое состоялось перед поездкой в больницу в Коммунарке, и второе - было совещание уже с руководством правительства, Центрального банка и администрации президента по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса", - сказал Песков.
"Еще раз повторяю: сейчас президент завершает работу над своим обращением, оно будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы", - сказал Песков.
Трансляция обращения предположительно должна начаться около 14.00 по таллиннскому времени.