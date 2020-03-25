Итальянский «Пациент 1» впервые рассказывал о пережитом коронавирусе

Итальянский «Пациент 1» был выпущен из больницы через месяц после диагноза "коронавирус Covid-19".

«Мне повезло, я исцелен», - сказал 38-летний менеджер из северного итальянского города Кастильоне-д'Адда, к юго-востоку от Милана.

Источник заражения остался загадкой

Коронавирус был диагностирован, когда в Европе не интересовались эпидемией. Он часто обедал с другом, бывавшим в Китае, но тот не был заражен вирусом. Вопрос о заражении Маттиа до сих пор остается без ответа. Эксперты считают, что вирус циркулировал в Италии уже некоторое время.

Его спасла искусственная вентиляция легких

Он едва мог вспомнить месяц после ночи 20 февраля. Он был подключен к ИВЛ и находился без сознания. Когда он пришел в себя, то не мог говорить, но стал снова видеть.

«Вокруг меня были люди, которые казались замаскированными под космонавтов».

Он не понимал, что случилось и где он был. Лучше момент за те дни, это осознание, "что ты можешь снова дышать".

По словам врачей, первые две недели были критическими.

"Его состояние было серьезным, хотя он был молодым, сильным и спортивным. Спасение осуществлялось инвазивной искусственной вентиляцией".

Быть символом эпохи коронавируа - бремя

Маттиа благодарит врачей и медсестер, лечивших его, но предупреждает.

"Быть символом этой эпохальной трагедии коронавируса - бремя для меня".

Он был одним из первых, кого обеспечили лечение немедленно. Это спасло ему жизнь.