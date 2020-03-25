Итальянский «Пациент 1» впервые рассказывал о пережитом коронавирусе

38-летний итальянец был первым, кто получил положительный результат теста на коронавирус в Италии. После выздоровления он рассказал о пережитом коронавирусе и о самом прекрасном для него моменте, передает MedikForum.
Итальянский «Пациент 1» был выпущен из больницы через месяц после диагноза "коронавирус Covid-19".
Источник заражения остался загадкой
Коронавирус был диагностирован, когда в Европе не интересовались эпидемией. Он часто обедал с другом, бывавшим в Китае, но тот не был заражен вирусом. Вопрос о заражении Маттиа до сих пор остается без ответа. Эксперты считают, что вирус циркулировал в Италии уже некоторое время.
Его спасла искусственная вентиляция легких
Он едва мог вспомнить месяц после ночи 20 февраля. Он был подключен к ИВЛ и находился без сознания. Когда он пришел в себя, то не мог говорить, но стал снова видеть.
Он не понимал, что случилось и где он был. Лучше момент за те дни, это осознание, "что ты можешь снова дышать".
По словам врачей, первые две недели были критическими.
Быть символом эпохи коронавируа - бремя
Маттиа благодарит врачей и медсестер, лечивших его, но предупреждает.
Он был одним из первых, кого обеспечили лечение немедленно. Это спасло ему жизнь.