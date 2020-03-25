Галерея: подростки околачиваются на детских площадках, несмотря на запрет
Вчера, 24 марта, Тартуская городская управа закрыла все общественные детские площадки и спортивные парки до окончания чрезвычайного положения в стране. К сожалению, несмотря на запрет, некоторые подростки продолжают проводить время там, где не положено, пишет Tartu Postimees.
Сегодня днем в Тарту еще можно было заметить резвящихся на детских площадках подростков. Их главным аргументом была фраза: «Ну, мы же не больные!».
Тем не менее, кризисная команда Тартуской городской управы установила запрет на посещение детских площадок и спортивных парков до окончания чрезвычайного положения, чтобы избежать распространения коронавируса. Патрулировать эти места будут заниматься сотрудники Тартуской городской управы, охранники и полицейские.