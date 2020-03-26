Мартин Хельме: вызванный коронавирусом кризис обойдется Эстонии в 1,2 млрд евро

По словам министра, к настоящему времени бюджетный дефицит достиг 80 млн евро. "Это разница между бюджетом этого года и налоговыми поступлениями", - сказал Хельме, а также добавил, что, по их прогнозу, минус госбюджета в этом году составит около 800 млн евро.

"К этому добавятся выплаты из Кассы страхования от безработице и Больничной кассы, прочие сделки по финансированию. Размер этой дыры составит примерно 1,2 млрд евро", - сказал он.