Чт, 26.03.2020
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Мартин Хельме: вызванный коронавирусом кризис обойдется Эстонии в 1,2 млрд евро

Мартин Хельме.

ФОТО: Sander Ilvest

Вызванный коронавирусом кризис обойдется Эстонии примерно в 1,2 млрд евро из-за снижения налоговых поступлений и непредвиденных расходов на борьбу с эпидемией, а без работы в ближайшие месяцы могут остаться 40 000 человек, сообщил в среду вечером министр финансов Мартин Хельме в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, пишет rus.err.ee.

По словам министра, к настоящему времени бюджетный дефицит достиг 80 млн евро. "Это разница между бюджетом этого года и налоговыми поступлениями", - сказал Хельме, а также добавил, что, по их прогнозу, минус госбюджета в этом году составит около 800 млн евро.

"К этому добавятся выплаты из Кассы страхования от безработице и Больничной кассы, прочие сделки по финансированию. Размер этой дыры составит примерно 1,2 млрд евро", - сказал он.

При этом Хельме подтвердил, что правительство не планирует урезать бюджетные расходы в 2020 году и приняло решение компенсировать непредвиденные расходы больниц, скорой помощи и семейных врачей за трехмесячный период в размере 221 млн евро.

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