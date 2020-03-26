Пожар привел к эвакуации жильцов дома: погиб один человек

В четверг, 26 марта, в 1:20 в центр тревоги сообщили, что на улице Выру в Валга из окна квартиры валит дым. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в квартире пожар и сразу же приступили к его тушению, сообщает Лыунаский спасательный центр.