СМИ: российский истребитель упал в море у берегов Крыма

Российский истребитель Су-27 в среду, 25 марта, пропал в ходе планового полета над Черным морем, по предварительным данным, самолет упал в воду. Истребитель исчез примерно в 50 километрах от города Феодосии в аннексированном Россией Крыму. На поиск летчика выдвинулись спасатели, в том числе самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.
Поиски летчика упавшего в Черном море истребителя Су-27, начавшиеся в ночь на четверг, ведут семь судов и кораблей, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Росморречфлота.
"Там находится "Спасатель Демидов". Работают еще шесть кораблей и судов пограничников и Черноморского флота. Коммерческие суда мы отпустили, они расходятся по своим планам", - сказал представитель ведомства.
По его словам, поиски осложнены низкой облачностью, поэтому с воздуха помощи нет.
Истребитель Су-27, выполнявший плановый полет, пропал вечером 26 марта в 50 км от Феодосии на юго-востоке Крыма. По предварительным данным Минобороны РФ, он упал в море. Поиски летчика продолжались всю ночь в сложных метеоусловиях.
В поисках изначально были задействованы самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, малый противолодочный корабль Черноморского флота, буксиры Росморречфлота и проходившие мимо гражданские суда.
В 5.25 по московскому времени (4.25 по Таллинну) специалисты Черноморского флота зафиксировали сигнал радиобуя, предположительно, с резиновой лодки, где может находиться летчик.
Истребители Су-27 входят в состав дежурных сил ПВО. Предназначены для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения самолетов и беспилотников над своей территорией и обеспечения действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты. Экипаж - один человек. Боевой радиус - 1,2 тыс. км.