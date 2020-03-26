СМИ: российский истребитель упал в море у берегов Крыма

Поиски летчика упавшего в Черном море истребителя Су-27, начавшиеся в ночь на четверг, ведут семь судов и кораблей, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Росморречфлота.

"Там находится "Спасатель Демидов". Работают еще шесть кораблей и судов пограничников и Черноморского флота. Коммерческие суда мы отпустили, они расходятся по своим планам", - сказал представитель ведомства.

По его словам, поиски осложнены низкой облачностью, поэтому с воздуха помощи нет.

Истребитель Су-27, выполнявший плановый полет, пропал вечером 26 марта в 50 км от Феодосии на юго-востоке Крыма. По предварительным данным Минобороны РФ, он упал в море. Поиски летчика продолжались всю ночь в сложных метеоусловиях.

В поисках изначально были задействованы самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, малый противолодочный корабль Черноморского флота, буксиры Росморречфлота и проходившие мимо гражданские суда.

В 5.25 по московскому времени (4.25 по Таллинну) специалисты Черноморского флота зафиксировали сигнал радиобуя, предположительно, с резиновой лодки, где может находиться летчик.