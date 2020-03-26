Галерея ⟩ Что сейчас происходит в торговом центре Kristiine в разгар скидок

С завтрашнего дня, по распоряжению государства, будут закрыты торговые центры, за исключением расположенных в них продуктовых магазинов, аптек, торговых точек телекоммуникационных предприятий, банковских контор, почтовых автоматов и магазинов, в которых продаются или сдаются в аренду на основании специальной карты вспомогательные средства или медицинское оборудование. Вход в эти магазины должен быть с улицы - общая площадь торговых центров и главные входы закрываются.

Читатель Postimees отправился в торговый центр Kristiine и запечатлел происходящее там. Согласно репортажу читателя, хотя в большинстве магазинов и были скидки, по-видимому, это были кампании, которые продолжаются уже некоторое время. В торговом центре было очень мало людей: только продуктовый магазин был традиционно полон.

Коммерческий директор эстонско-финского подразделения владеющей торговыми центрами Kristiina и Rocca Al Mare компании Citycon Хелен Метсвахт сказала, что Citycon поддерживает и полностью исполняет решения правительства Эстонии по смягчению коронавирусного кризиса.