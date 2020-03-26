Галерея ⟩ Что сейчас происходит в торговом центре Kristiine в разгар скидок

За день до общегосударственного закрытия торговых центров читатель Postimees рассказал о походе в ТЦ Kristiine, по его словам, внушительные скидки, к счастью, не привлекли людей в магазины.
С завтрашнего дня, по распоряжению государства, будут закрыты торговые центры, за исключением расположенных в них продуктовых магазинов, аптек, торговых точек телекоммуникационных предприятий, банковских контор, почтовых автоматов и магазинов, в которых продаются или сдаются в аренду на основании специальной карты вспомогательные средства или медицинское оборудование. Вход в эти магазины должен быть с улицы - общая площадь торговых центров и главные входы закрываются.
Читатель Postimees отправился в торговый центр Kristiine и запечатлел происходящее там. Согласно репортажу читателя, хотя в большинстве магазинов и были скидки, по-видимому, это были кампании, которые продолжаются уже некоторое время. В торговом центре было очень мало людей: только продуктовый магазин был традиционно полон.
Коммерческий директор эстонско-финского подразделения владеющей торговыми центрами Kristiina и Rocca Al Mare компании Citycon Хелен Метсвахт сказала, что Citycon поддерживает и полностью исполняет решения правительства Эстонии по смягчению коронавирусного кризиса.
«Понятно, что это крайне сложная ситуация для торговых центров и наших арендаторов. Поскольку некоторые из наших арендаторов в большей степени пострадали от текущей ситуации, чем другие, у нас не может быть единого решения, подходящего для всех, но мы сделаем все возможное, чтобы найти решения для всех ходатайств наилучшим образом в каждом конкретном случае», - сказала Метсвахт. Она добавила, что финансовые издержки, понесенные как арендаторами, так и центром, в настоящее время невозможно оценить, поскольку никто не знает, сколько продлится кризис и что ждет нас в будущем.