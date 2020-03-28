Покупая средства защиты, не теряйте рассудок и критическое мышление

Нечестные продавцы пользуются пандемией коронавируса, чтобы рекламировать и продавать поддельные товары вроде масок и антисептиков. Потребители должны быть бдительными, если продавцы пытаются привлечь их внимание вводящими в заблуждение маркетинговыми кампаниями или через другие предложения, пишет Postimees.
Потребители должны критически оценивал предложения. Учреждения по защите прав потребилетей в странах ЕС вместе с Европейской комиссией сейчас проверяют и создают список интернет-сайтов, чтобы установить и остановить торговцев, которые пользуются кризисом и режимом чрезвычайного положения.
Покупателям советуют быть бдительными с теми:
- кто, продавая товар, использует напрямую или завуалировано утверждение, что товар служит для профилактики или лечения инфекции COVID-19;
- кто ссылается на себя, врачей, работников здравоохранения, экспертов или другие неофициальные источники, которые якобы утверждают, что этот товар может помочь в профилактике или лечении инфекции COVID-19;
- кто ссылается на имя или логотип официального учреждения, официальных экспертов или международные органы, которые якобы одобрили требования по защите или производству товара, при этом не давая официальных ссылок;
- использует вводящие в заблуждения утверждения вроде "доступно только сегодня", "срочная продажа" и т. д;
- сообщает об условиях рынка фразами типа "самая низкая цена на рынке", "единственное лекарство против инфекции COVID-19" и т. д;
- подгоняют цены, при этом товар становится ощутимо дороже по сравнению с аналогами, поскольку якобы может помочь в профилактике или лечении инфекции COVID-19.
Потребители должны понимать, что вся официальная и научная информация о профилактике и лечении COVID-19 распространяется официальными госучреждениями стран ЕС.
Веб-платформы и э-торговые площадки должны подходить ответственно к своей работе и не допускать нечестных продавцов, которые используют вышеперечисленные приемы.