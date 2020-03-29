В Эстонии диагностировали 39 новых случаев заражения коронавирусом: 56 человек госпитализированы

За сутки в Эстонии всего было сделано более 1000 тестов на коронавирус, из них четыре процента, то есть 39 проб оказались позитивными. Согласно регистру народонаселения, за сутки больше всего положительных результатов тестов было на Сааремаа (24) и в Харьюмаа (10). В Пярнумаа и Тартумаа добавилось по два случая, а в Вырумаа - один.

Всего в Эстонии было сделано почти 10400 тестов на коронавирус, 679 из них оказались положительными. Больше всего зараженных, на основании анализов, в возрастной группе старше 60 лет (30%) и от 40 до 49 лет (22%). В возрастной группе от 50 до 59, на основании тестов, 20 процентов зараженных и от 30 до 39 лет — 17 процентов зараженных.

По состоянию на вечер субботы, госпитализированы 56 пациентов, десять человек находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии. Выздоровели 20 человек, двое умерли.

Данные графика обновляются автоматически.

287/5000 График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Данные обновляются автоматически в зависимости от данных Департамента здоровья.

Департамент здоровья теперь публикует результаты тестирования на основании данных инфосистемы здоровья (TIS), так как в инфосистему здоровья данные поступают на основании направлений. Теперь в день делается в среднем 1000 тестов в день.

Раньше Департамент здоровья не мог делать такие запросы в инфосистеме здоровья, необходимость в использовании инфосистемы здоровья обусловлена как тем, что возможность делать тесты появилась у нескольких лабораторий, так и тем, что привлечены партнеры из частного сектора. Возможность делать такие запросы в инфосистему здоровья, позволит делать сбор данных существенно быстрее.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах действует запрет на посещения, первоначально до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение.

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