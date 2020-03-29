Президент Кальюлайд разрешила задействовать Кайтселийт для обеспечения безопасности

В соответствии с ходатайством главы МВД, Департамент полиции и погранохраны (PPA) задействовал бы прежде всего местных членов Кайтселийта, которые имели право оказывать принуждение, чтобы осуществлять ограничения передвижения на островах до окончания чрезвычайного положения.

С понедельника ограничения передвижения людей на Сааремаа и Муху станут строже, чтобы сильнее помешать распространению коронавируса на месте. Люди должны будут оставаться дома — выходить будет разрешено только по веским причинам, при себе нужно будет иметь удостоверение личности.

«Сааремаа сейчас является регионом с самым быстрым ростом зараженных в Эстонии, введенные там дополнительные запреты на собрания и ограничения передвижения в нынешней ситуации безусловно необходимы и целесообразны. Введение ограничений на передвижение означает также потребность в большем числе полицейских патрулей. На мой взгляд, использовать членов Кайтселийт, которые знакомы с местными людьми и условиями, очень разумное и находчивое решение», - пояснила Кальюлайд.

Президент обратилась ко всему населению Эстонии с напоминанием, что ограничения и рекомендации избегать лишнего движения и контактов действуют по всей стране.

«Давайте действовать разумно и выполнять эти распоряжения, потому вклад каждого необходим, чтобы преодолеть кризис», - подчеркнула Кальюлайд.