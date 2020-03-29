Президент Кальюлайд разрешила задействовать Кайтселийт для обеспечения безопасности

Президент Керсти Кальюлайд дала согласие на использование до 40 членов Кайтселийта для обеспечения безопасности и введения дополнительных ограничений передвижения, в понедельник вступающих в силу на островах Сааремаа и Муху.
В соответствии с ходатайством главы МВД, Департамент полиции и погранохраны (PPA) задействовал бы прежде всего местных членов Кайтселийта, которые имели право оказывать принуждение, чтобы осуществлять ограничения передвижения на островах до окончания чрезвычайного положения.
С понедельника ограничения передвижения людей на Сааремаа и Муху станут строже, чтобы сильнее помешать распространению коронавируса на месте. Люди должны будут оставаться дома — выходить будет разрешено только по веским причинам, при себе нужно будет иметь удостоверение личности.
«Сааремаа сейчас является регионом с самым быстрым ростом зараженных в Эстонии, введенные там дополнительные запреты на собрания и ограничения передвижения в нынешней ситуации безусловно необходимы и целесообразны. Введение ограничений на передвижение означает также потребность в большем числе полицейских патрулей. На мой взгляд, использовать членов Кайтселийт, которые знакомы с местными людьми и условиями, очень разумное и находчивое решение», - пояснила Кальюлайд.
Президент обратилась ко всему населению Эстонии с напоминанием, что ограничения и рекомендации избегать лишнего движения и контактов действуют по всей стране.
«Давайте действовать разумно и выполнять эти распоряжения, потому вклад каждого необходим, чтобы преодолеть кризис», - подчеркнула Кальюлайд.
В соответствии с Законом о чрезвычайном положении задействовать Силы обороны и Кайтселийт для организации движения и обеспечения безопасности в регионе, где объявлено чрезвычайное положение, можно по распоряжению правительства и с согласия президента.