Maxima начала отслеживать длину очередей в магазинах

По словам генерального директора MAXIMA Eesti Эдвинаса Волкаса, первые меры безопасности и защиты, такие как личная гигиена рук как для сотрудников, так и для покупателей, очистка поверхностей и строительство пластиковых перегородок для 300 обычных касс, были осуществлены в первые дни и недели вспышки вируса.

«По мере развития ситуации мы предприняли дополнительные меры для более эффективной защиты наших сотрудников и клиентов от возможного заражения - разметка дистанций возле касс и стоек обслуживания, отслеживание очередей, а также дезинфекция тележек и корзин после каждого использования являются важными мерами безопасности», - рассказал Эдвинас Волкас.

Для соблюдения ограничений, установленных правительственным кризисным комитетом, в магазинах важно соблюдать требование 2+2, что обеспечивается наличием разметки в магазинах. Кроме того, сотрудники Maxima и отдел безопасности отслеживают длину очередей в магазинах, чтобы предотвращать возникновение очередей более четырех человек на кассах.

На этой неделе Maxima начинает дезинфицировать корзины и тележки в магазинах после каждого использования, поэтому корзины и тележки делятся на две части: чистые и использованные – мы просим посетителей магазина обращать внимание на обозначения в магазинах.

Мы настоятельно призываем людей дезинфицировать руки перед тем, как брать корзину или тележку, и делать то же самое при выходе из магазина.

В марте в магазинах и логистическом центре Maxima были реализованы различные меры по повышению безопасности как для сотрудников, так и для покупателей:

1. Мы очищаем все поверхности два раза в день – в часы пик утром и днем, и в зонах касс самообслуживания каждые два часа

2. Мы внедрили систему контроля и отчетности в каждом магазине, чтобы обеспечить соблюдение установленных гигиенических и санитарных требований.

3. Каждое утро мы проверяем здоровье всех работников магазинов, измеряя у них температуру тела.

4. Все кассовые аппараты оснащены защитными экранами, и все сотрудники получили личные бутылки с дезинфицирующим средством.

5. Все сотрудники, находящиеся в непосредственном контакте с покупателями, носят защитные маски.

6. Мы установили для посетителей дезинфицирующие средства в зонах входа и выхода всех магазинов и информацию о важности дезинфекции рук.

7. Перед кассами клейкой лентой установлены метки, которыми обозначено рекомендуемое расстояние между покупателями, и маркировки в местах, где люди стоят в очередях – прилавки свежего мяса и рыбы, кулинария, гриль и выпечка.

8. Мы сократили время работы магазинов с 9 до 21:00, чтобы избежать контакта между работниками во время передачи смены, каждая смена работает автономно.

9. Мы перевели всех офисных работников на удаленную работу.

10. Мы упаковали все развесные продукты, которые невозможно вымыть дома - например, различные хлебобулочные изделия, печенье.