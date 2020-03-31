Вт, 31.03.2020
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С апреля подорожает проживание в домах престарелых

Ируский дом престарелых.

ФОТО: Райго Паюла

С апреля вместе с ростом пенсий многие дома престарелых по всей Эстонии повысят и стоимость проживания, пишет Rus.ERR.

Несмотря на чрезвычайное положение, в результате которого многие люди остались без работы, местные самоуправления не намерены сдерживать запланированное повышение тарифов на услуги домов престарелых. Министерство социальных дел также не видит причин вмешиваться в рост цен.

Если у людей возникают проблемы с оплатой, то они могут обратиться в местное самоуправление и при необходимости получить дополнительную поддержку, отмечают чиновники, но в министерстве считают, что этой системы должно быть достаточно. 

Повышение цен обусловлено в том числе тем, что с 1 января этого года все работники домов престарелых должны иметь профессиональный сертификат,  а для его получения им пришлось пройти дополнительное обучение, а лицам с более высокой квалификацией принято платить и более высокую зарплату.

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