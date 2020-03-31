С апреля подорожает проживание в домах престарелых

Несмотря на чрезвычайное положение, в результате которого многие люди остались без работы, местные самоуправления не намерены сдерживать запланированное повышение тарифов на услуги домов престарелых. Министерство социальных дел также не видит причин вмешиваться в рост цен.

Если у людей возникают проблемы с оплатой, то они могут обратиться в местное самоуправление и при необходимости получить дополнительную поддержку, отмечают чиновники, но в министерстве считают, что этой системы должно быть достаточно.