Украинский футболист "Аталанты": в Бергамо две медсестры покончили с собой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано уже более 788 тысяч случаев заражения, более 37 тысяч человек скончались. В Италии число зараженных преодолело отметку в 100 тысяч.

"Две медсестры в Италии покончили с собой. Сложно видеть столько смертей. Все, что сейчас пишут про Италию в интернете, – правда. Так что сидите дома! Кто думает, что коронавирус – это шутка, тот идиот. Лучше смотрите передачи про море, а то везде один негатив", - цитирует Малиновского telegraf.com.ua со ссылкой на прямой эфир в его аккаунте в Instagram.