Вт, 31.03.2020
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В Великобритании число скончавшихся от коронавируса за сутки подскочило вдвое

Тестирование на коронавирус.

ФОТО: Tairo Lutter

В Великобритании во вторник зафиксировали 393 случая смерти пациентов, заразившихся коронавирусом, сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на данные служб здравоохранения. Число смертей от COVID-19 выросло вдвое по сравнению с понедельником.

367 зараженных скончались в Англии. Там возраст умерших составляет от 19 до 98 лет. 13 человек скончались в Шотландии (всего 60), семеро - в Уэльсе (всего 69), шестеро - в Северной Ирландии (всего 28).

На 31 марта в Великобритании диагностировано свыше 22 тысяч случаев заражения, свыше 1,8 тысячи заболевших умерли, передает "Интерфакс".

В последние дни в Великобритании фиксировали снижение количества летальных исходов, вызванных коронавирусом. Однако во вторник ситуация резко ухудшилась.

Ранее 31 марта сообщалось, что в Испании за сутки зафиксировали рекордное число смертей - 849.

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