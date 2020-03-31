В Великобритании число скончавшихся от коронавируса за сутки подскочило вдвое

В Великобритании во вторник зафиксировали 393 случая смерти пациентов, заразившихся коронавирусом, сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на данные служб здравоохранения. Число смертей от COVID-19 выросло вдвое по сравнению с понедельником.
367 зараженных скончались в Англии. Там возраст умерших составляет от 19 до 98 лет. 13 человек скончались в Шотландии (всего 60), семеро - в Уэльсе (всего 69), шестеро - в Северной Ирландии (всего 28).
На 31 марта в Великобритании диагностировано свыше 22 тысяч случаев заражения, свыше 1,8 тысячи заболевших умерли, передает "Интерфакс".
В последние дни в Великобритании фиксировали снижение количества летальных исходов, вызванных коронавирусом. Однако во вторник ситуация резко ухудшилась.
Ранее 31 марта сообщалось, что в Испании за сутки зафиксировали рекордное число смертей - 849.