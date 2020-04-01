Галерея ⟩ Машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась: водитель был пьян

Это случилось на 203-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в деревне Ырусте (волость Валга). Пьяный 31-летний водитель на Volvo XC90 при совершении правого поворота съехал с дороги, многократно перевернулся через крышу, пока автомобиль не остановился в поле, передает Lõuna Eesti Postimees.

Водителя доставили в Валгаскую больницу. Известно, что полученные травмы не представляют опасности для его жизни, несмотря на серьезность ДТП. «Когда медики прибыли, он был создании и даже на своих ногах передвигался вблизи места происшествия», - рассказал пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск.

В ходе расследования выяснится, с какой скоростью ехала машина и что еще, помимо алкогольного опьянения, могло сыграть роль в этой аварии.