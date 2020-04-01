Вернулся из-за границы? Тогда общественным транспортом пользоваться запрещено

В соответствии с решением правительства со среды люди, вернувшиеся из-за границы, должны уменьшить прямые контакты с другими людьми, в том числе не ездить на общественном транспорте, не принимать гостей, не ездить в гости и др.

Такое решение принято, чтобы не подвергать риску инфицирования Covid-19 других людей. Как известно, по состоянию на 1 апреля в Латвии зарегистрировано 446 случаев Covid-19.

Во вторник, 31 марта, правительство Латвии решило до 5000 евро увеличить штраф за нарушение требований эпидемиологической безопасности и до 2000 евро - за нарушение установленных на время режима чрезвычайного положения ограничений.