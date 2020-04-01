Вернулся из-за границы? Тогда общественным транспортом пользоваться запрещено

В Латвии людям, приехавшим из-за границы, запрещено пользоваться общественным транспортом. Это предусматривают принятые 31 марта поправки к распоряжению латвийского правительства об объявлении чрезвычайного положения.
В соответствии с решением правительства со среды люди, вернувшиеся из-за границы, должны уменьшить прямые контакты с другими людьми, в том числе не ездить на общественном транспорте, не принимать гостей, не ездить в гости и др.
Такое решение принято, чтобы не подвергать риску инфицирования Covid-19 других людей. Как известно, по состоянию на 1 апреля в Латвии зарегистрировано 446 случаев Covid-19.
Во вторник, 31 марта, правительство Латвии решило до 5000 евро увеличить штраф за нарушение требований эпидемиологической безопасности и до 2000 евро - за нарушение установленных на время режима чрезвычайного положения ограничений.
В среду утром премьер-министр Кришьянис Кариньш рассказал, что увеличение штрафов за нарушение требований эпидемиологической безопасности и ограничений условий режима чрезвычайной ситуации нужны лишь для того, чтобы полиция могла более эффективно бороться со злонамеренными нарушителями.