Интернет-магазины торговых сетей утопают в заказах

По словам пресс-секретаря Selver Риво Вески, по сравнению с ситуацией до введения чрезвычайного положения объемы комплектации заказов увеличились наполовину: "Мы активно работаем над расширением возможностей комплектации, а сегодня регистрация заказов открыта на 10 дней вперед, и все окна заполнены. Мы открываем их в рабочем порядке, в зависимости от возможностей процесса комплектации, но только если мы видим, что можно обслужить большее число заказов".