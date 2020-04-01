Интернет-магазины торговых сетей утопают в заказах

Из-за опасения заразиться коронавирусом многие люди стараются не посещать магазины и заказывают продукты и другие необходимые товары с доставкой на дом, и интернет-магазины торговых сетей с трудом справляются с резко возросшим числом заказов, пишет Rus.ERR.
По словам пресс-секретаря Selver Риво Вески, по сравнению с ситуацией до введения чрезвычайного положения объемы комплектации заказов увеличились наполовину: "Мы активно работаем над расширением возможностей комплектации, а сегодня регистрация заказов открыта на 10 дней вперед, и все окна заполнены. Мы открываем их в рабочем порядке, в зависимости от возможностей процесса комплектации, но только если мы видим, что можно обслужить большее число заказов".
Торговая сеть Coop с первых дней кризиса также увеличила возможности своего интернет-магазина в несколько раз, наняв дополнительных курьеров, комплектовщиков и фургоны с холодильными установками.
В обеих торговых сетях основной удельный вес в покупках по-прежнему составляют продукты питания с тем отличием, что товары, как правило, теперь закупаются клиентами как минимум на неделю.