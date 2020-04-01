Ср, 1.04.2020
Судьба бесплатного общественного транспорта зависит от политического решения. Мэрия будет исходить из своих возможностей. Денис Бородич

Галерея и видео ⟩ Полевой госпиталь Сил обороны прибыл на Сааремаа

Сегодня рано утром Силы обороны начали транспортировку полевого госпиталя из Тарту на Сааремаа. За транспорт и обеспечение госпиталя отвечает команда, созданная на базе батальона тылового обеспечения 1-ой пехотной бригады.

Состоящая из 15 единиц военной техники колонна начнет движение рано утром 1 апреля по маршруту Тарту – Виртсу – Куивасту – Курессааре.

После прибытия на место начнётся развёртывание полевого госпиталя на территории Курессареской больницы, чтобы оказать помощь в лечении больных коронавирусом. Отправку полевого госпиталя на Сааремаа запросил Департамент здоровья.

«Состоящий из контейнеров и палаток полевой госпиталь может быть настроен таким образом, чтобы принимать пациентов, нуждающихся в неотложной помощи и интенсивной терапии. На данный момент в полевом госпитале возможно лечение до 40 пациентов в общих палатах и до 20 пациентов в палатах интенсивной терапии», - сказал главный врач Сил обороны подполковник Тарго Лусти. Курессареская больница будет отвечать за использование дополнительных мест полевого госпиталя.

Полевой госпиталь планирует начать работу 2 апреля, вместе с полевым госпиталем Силы обороны направят в Курессааре состоящую из 18 действующих военных медицинскую команду, в которую входят врач, медсёстры и парамедики, а также подразделение обеспечения, состоящее приблизительно из 20 действующих военных и солдат срочной службы 1-ой пехотной бригады, которые будут отвечать за развёртывание госпиталя и его логистическое снабжение. Остальной медицинский персонал будет направлен в Курессааре со стороны Департамента здоровья.

Военно-полевой госпиталь снабжён аппаратурой, позволяющей производить медицинский кислород для больных с затруднением дыхания. Также имеются генераторы для автономного производства электроэнергии.

Медицинская служба Сил обороны разработала данный полевой госпиталь совместно с Союзом оборонных предприятий Эстонии. Полевой госпиталь Сил обороны останется на Сааремаа по меньшей мере до конца апреля.

Kaitsevägi tuli haiglaga.

Posted by Kuressaare Haigla SA on Kolmapäev, 1. aprill 2020

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ