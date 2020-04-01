Март Хельме: продуктовая безопасность Эстонии не зависит от 300 иностранных рабочих

«В последнее время начали звучать заявления о том, что пищевая безопасность Эстонии зависит от иностранной рабочей силы. Пищевая безопасность Эстонии не зависит о 300 работающих в сельском хозяйстве иностранцев. Да, у многих работающих в этом секторе иностранцев в конце апреля заканчивается срок работы. Кризисная ситуация требует быстрой адаптации. Исходя из условий чрезвычайного положения, работодатели не могут рассчитывать на иностранную рабочую силу, которую не пускают в страну с целью остановить распространение вируса. Из-за кризиса меняется и ситуация в экономики и, прежде всего, важно свести нуждающихся в рабочей силе работодателей и ищущих работу жителей Эстонии», - отметил Хельме.

«Часто спрашивают, планирует ли Эстония смягчать правила ввоза в страну и использования иностранной рабочей силы. В нынешнее сложное время, когда у нас работа нужна своим соотечественникам и с каждым днем растет число людей, лишившихся работы, мы должны поддерживать жителей Эстонии. У них должна быть возможность занимать свободные рабочие места», - сказал министр внутренних дел. По его словам, нужно также учесть, что многие страны, в том числе Украина, значительно ограничили выезд своих жителей из страны.

Советуем работодателям обратиться в Кассу страхования от безработицы, чтобы получить консультацию и помощь. В Эстонии сейчас более 40 000 зарегистрированных безработных, и до введения чрезвычайного положения в Эстонии было больше 36 000 зарегистрированных безработных, которые долгое время искали работу. Из них у 1500 из них последнее рабочее место было в растение- и животноводстве или в пищевой промышленности. Насколько нам известно, Касса страхования от безработицы готова передавать рабочие объявления работодателей соискателям работы. Заслуживает благодарности инициатива профсоюзов, которые уже начали думать, как сводить между собой работодателей и соискателей работы.

Ограничения на иностранную рабочую силу внесены в Закон об иностранцах с той целью, чтобы заставить работодателей предпочитать местную рабочую силу.

Те иностранцы, которые сейчас находятся в Эстонии на основании визы или безвизового права пребывания, но не использовали максимально допустимый срок краткосрочной работы, могут продолжать работать в Эстонии. Это возможно, если работодатель зарегистрирует иностранца в Департаменте полиции и погранохраны. Как и до введения чрезвычайного положения, работодатель не может продлить разрешение на краткосрочную работу иностранца, если иностранец отработал максимально разрешенный срок: на общих условиях - 12 месяцев в течение 15 месяцев, и в случае сезонных работ - девять месяцев в течение 12 месяцев.

Иностранцев, которых по состоянию на 17 марта в Эстонии не было, в Эстонию не пустят даже в том случае, если у них есть виза или разрешение на безвизовое пребывание, а их краткосрочная работа в Эстонии зарегистрирована. Это ограничение введено для воспрепятствования распространению вируса.