Чт, 2.04.2020
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Проверка: соблюдаются ли требования чрезвычайного положения в магазинах?

Исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус в магазине Prisma в Старом городе.

ФОТО: Управы района Кесклинн

Во время вчерашнего обхода магазинов в районе Кесклинн выяснилось, что большинство из них соблюдает требования чрезвычайного положения. 

«В нынешней ситуации очень важно для предотвращения распространения коронавируса следить в магазинах за гигиеной и установленными ограничениями. Поэтому хочу поблагодарить магазины, которые это делают! Также хочу поблагодарить людей, которые при походе в магазин соблюдают все правила. Мы обращаем особое внимание именно на магазины, так как если другие места сейчас можно и нужно избегать, то за едой и товарами первой необходимости люди ходят регулярно», - сказала исполняющая обязанности старейшины Кесклинна Ану Аус. 

По ее словам, вчерашний обход показал, что в большинстве магазинов регулярно дезинфицируют корзинки, тележки и поверхности. Также около кассы нанесена разметка, чтобы люди соблюдали между собой дистанцию. В некоторых небольших магазинах внутрь запускают только определенное количество людей. Продавщицы, однако, отмечают, что скоро может возникнуть нехватка защитных средств.

На прошлых выходных Управа района Кесклинн совместно с командой Tallinn Music Week осуществила проверку игровых и спортивных площадок, а также площадок для выгула собак, чтобы убедиться в том, что доступ ко всем площадкам по-прежнему закрыт и на каждой площадке есть пояснительная табличка.

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