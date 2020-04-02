Фото ⟩ В Таллинн из Китая прибыла чрезвычайно важная посылка

Сегодня в полдень в Таллиннском аэропорту приземлился самолет из Китая, на борту которого находятся приобретенные Северо-Эстонской региональной больницей средства индивидуальной защиты, сообщает Postimees.
«Мы очень ждем этого товара, который Китай сейчас погрузил на борт самолета», - сказал вчера председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Агрис Пеэду.
Министр государственного управления Яак Ааб сказал, что поставки задерживаются по всему миру. «В мире ситуация очень нестабильна. Поставки задерживаются и каждый день приносит изменения. Госучреждения и местные самоуправления сообщили нам о желании получить запас средств индивидуальной защиты минимум на месяц».