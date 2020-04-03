В пятницу президент Керсти Кальюлайд совершит виртуальный тур по Ида-Вирумаа, где она встретится с представителями регионального кризисного штаба, Ида-Вируской центральной больницы и бизнеса, а также получит обзор деятельности и проблем городских властей Нарвы и Кохтла-Ярве во время кризиса.
По состоянию на четверг диагноз коронавируса в Ида-Вирумаа получили более 30 человек. Кризисный штаб Ида-Вирумаа координирует деятельность местного самоуправления и госучреждений, на видеосовещании с гендиректором спасательного департамента Куно Таммеару и спасательного центра Ида-Вирумаа Айларом Хольцманном будет обсуждаться текущая ситуация в Ида-Вирумаа.
Мэр Нарвы Алексей Евграфов расскажет, как Нарва справляется с вызовами, а мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко - о ситуации в пятом по величине городе Эстонии.
В Ида-Вируской центральной больнице сейчас находятся несколько пациентов с диагнозом коронавирус, в больнице проводится реструктуризация для готовности к значительному увеличению потребности в лечении в этом районе. Готовность больницы и персонала проанализирует председатель правления больницы Тармо Баклер.
Esfil Tehno является единственным в Эстонии предприятием по выпуску сертифицированных защитных масок, производящем до 10 000 масок в день. Руководитель компании Араик Карапетян расскажет о возможностях увеличения производства масок и о трудностях, которые нужно преодолеть. Исполнительный директор металлопредприятия Fortaco Лариса Шабунова представит обзор того, как кризис повлиял на деятельность компании.
Глава государства также проведет для школьников урок обществоведения и ответит на вопросы учащихся. Президент Кальюлайд также даст интервью газете Põhjarannik.