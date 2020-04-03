Аферисты ищут жертв по всей Эстонии: жители Ласнамяэ уже лишились более 40 000 евро

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, риск стать жертвой интернет-преступления никуда не исчез.

В марте полиция получила несколько сообщений о попытках мошенничества под предлогом коронавируса, например, o подозрительных интернет-магазинах, продающих средства личной защиты и дезинфицирующие средства, тесты на коронавирус и прочий товар, который сейчас труднодоступен.

"Люди должны очень настороженно относиться ко всем таким предложениям", - сказал Урмет Тамбре.

Как известно полиции, жертв мошенничества, когда кто-то предлагает по интернету или телефону платное тестирование, особенные маски против коронавируса, дезинфекцию дома, не было.

"Наши жители не позволяют себя обмануть по схемам, каким-то образом связанным с коронавирусом, а старые схемы, например, инвестиционные мошенничества, к сожалению, все еще работают, и люди теряют крупные суммы", - рассказал Тамбре.

В прошлом месяце было несколько случаев, когда с заинтересованными в инвестировании людьми связывались некие "фирмы", просили установить на компьютер нового клиента программу AnyDesk, которая дает чужому человеку доступ к компьютеру, и делали денежные переводы.

Например, 30 марта в полицию обратился 27-летний житель Ласнамяэ, который зарегистрировался 10 марта на торговой платформе, установил на компьютер AnyDesk и начал, как он понимал, торги криптовалютой. Свои деньги забрать ему не удалось, ущерб составляет более 8500 евро.

27 марта 58-летний житель Ласнамяэ сообщил об ущербе более чем в 35 000 евро. Мужчина зарегистрировался в конце января на торговой платформе, чтобы торговать валютой с большой прибылью. Люди, с которыми он общался, сказали ему установить в компьютерe AnyDesk, когда мужчина перевел деньги, а затем захотел их забрать, оказалось, что это сделать невозможно, и у него потребовали еще денег.

То же произошло и с 20-летним жителей Сауэ. Молодой человек лишился по такой же схеме более 4800 евро и после этого у него также требовали сделать новые денежные переводы.

Мошенники убеждают жертву, что доход будет верным и быстрым. "Они манипулируют людьми, чтобы завоевать доверие, держат жертву на крючке, чтобы выманить как можно большую сумму", - сказал Урмет Тамбре.

Кроме инвестиционных мошенничеств, был и случай со знакомством в интернете. 27 марта в полицию поступило заявление от пострадавшей жительницы Нымме, которая познакомилась в Facebook якобы с мужчиной, который проживает в Англии. Новый знакомый с эстонским именем якобы выслал в Эстонию посылку, за получение которой надо было сначала заплатить. Жертва лишилась 1650 евро.