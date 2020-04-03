В Ласнамяэ под видом социальных работников орудуют мошенники

«Сегодня с нами связался пожилой житель микрорайона Сикупилли, к которому пришли люди, представившиеся социальными работниками, и предложили сходить в магазин за покупками. Поскольку этот человек никогда не обращался в отдел социального обеспечения управы, то и предложение мошенников он отклонил. Подчеркиваем, что социальные работники района приходят домой только по личной просьбе человека и заранее сообщают о предстоящем визите. Поэтому призываем жителей района быть бдительными, а также передать эту информацию своим пожилым родственникам. Судя по всему, мошенники пытаются войти в доверие к людям почтенного возраста и нечестным путем завладеть их денежными средствами или иным образом извлечь выгоду из кризиса с коронавирусом», - прокомментировал ситуацию старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.