Влияет ли чрезвычайное положение в Эстонии на обязательство выплаты алиментов?

Самые горькие плоды чрезвычайного положения мы начнем пожинать в ближайшее время, когда у потерявших работу людей закончатся сбережения или последняя зарплата. В то же время у каждого из нас есть обязательства, которые нужно выполнять, и часть из них очень важна, поскольку от исполнения этого обязательства зависит благополучие ребенка. Юрист HUGO.legal Ану Баум рассказывает, что важно знать об алиментах в условиях чрезвычайного положения и как следует себя вести.
В течение месяца через платформу юридической помощи HUGO.legal от юристов получает помощь в среднем 500 человек, которым требуется юридическая помощь именно по семейным вопросам. Наиболее частым проблемным моментом являются алименты.
«Число безработных в Эстонии превысило 42 000, и, вероятно, в ближайшие недели эта цифра как следует подрастет. Эту группу дополняют работники, заработная плата которых уменьшена или которые отправлены во временный неоплачиваемый отпуск. Ситуация в экономике сложная, и уже в апреле это скажется и на кошельке людей. Но еще более сильным это влияние будет в мае. Скоро мы окажемся в ситуации, когда у многих эстоноземельцев возникнут сложности с выполнением своих ежедневных обязательств, - утверждает Ану Баум. - Алименты, которые выплачивает отдельно проживающий родитель, — это тоже обязательство. Закон говорит, что родитель должен делать все от него зависящее для обеспечения ребенку содержание, и в случае исполнительного производства при исполнении требования об алиментах отдельно проживающему родителю должна оставаться половина минимальной зарплаты. И все же, перед тем, как обращаться к судебному исполнителю и начинать истребование алиментов с использованием всех средств, я рекомендую запастись терпением и проявить понимание».
По словам юриста, то же относится и к ситуациям, когда проживающий раздельно родитель платит ребенку алименты в порядке внесудебного соглашения между родителями. «В этом случае нельзя начать исполнительное производство, но можно обратиться с заявлением в суд. Но и с этим не следует торопиться — судебное производство займет время, а также потратит ваши деньги и нервы, - объясняет она. - Сейчас чрезвычайные условия, прежде всего, всем нам нужно спокойствие и понимание. Раздельно проживающему родителю так же непросто, если он потерял работу или его доход существенно уменьшился. Понятно, что начатое исполнительное производство не гарантирует оплату алиментов — если доходов нет, то их нет».
Ребенок тоже способен понять, что расходы нужно урезать
Безусловно, ребенок хочет есть каждый день, также ему нужна одежда, с ребенком связано много других расходов. «Если у родителей наступили сложные времена и они ограничат в следующие месяцы свои расходы, например, на одежду и другие нежизненноважные вещи, то также можно ограничить и расходы для ребенка — он поймет, если ему объяснить ситуацию, что не мы одни в таком положении, весь мир в таком положении, - рекомендует Баум. - Также подростки способны понять, что сегодня неважны новые джинсы или гаджет, важно справляться имеющимися средствами и надеяться, что в ближайшее время мы вернемся к привычному укладу жизни. И что понимание этой ситуации не пройдет даром — наша способность понимать и проявлять гибкость по отношению друг к другу в сложной ситуации, очевидно, пойдет нам на пользу и в будущем».
Отсутствие четкого понимания будущего создает напряжение и в отношениях между родителями, но самое важное — сохранить разумный подход. «Да, нам всем нужны деньги для выживания, но гораздо более важным, чем что-то материальное, для ребенка являются оба родителя, их нормальные, полные взаимоуважения и взаимопонимания отношения. Временное поступление алиментов ниже минимальной ставки не представляется самой разумной причиной, чтобы испортить отношения», - считает юрист.
У родителя сохраняется обязательство выплаты алиментов
Разумеется, все вышеуказанное не означает, что родитель, имеющий обязательство выплаты алиментов, должен занять позицию, что поскольку в стране особое положение, он не обязан обеспечивать своему ребенку/детям содержание. «Даже если у имеющего такую обязанность родителя отсутствует возможность предоставлять содержание в оговоренном размере или по установленной законом минимальной ставке, у него в любом случае сохраняется обязательство выплаты алиментов, - подчеркивает юрист. - Родитель, который потерял работу, обязан делать все от себя зависящее, чтобы он мог обеспечить поддержку своим детям».
По словам Баум, если проживающий раздельно родитель потерял работу и не может сразу найти другую, нужно встать на учет в Кассе по безработице — в условиях особого положения, как правило, основания для завершения трудового договора отличаются от стандартных, чаще происходят сокращения, чем завершение трудовых отношений по договоренности сторон, от этого также зависит ставка дотации по безработице. «Рекомендую узнать о возможностях дотаций, предлагаемых Кассой по безработице, на время, когда человек активно ищет работу. Та же рекомендация относится и к проживающему с ребенком родителю на случай, если последний потерял работу. Проживающий с ребенком родитель не должен забывать, что алименты предназначены для покрытия расходов ребенка, и родители обязаны обеспечивать ребенку содержание в равной степени, - напоминает она. - До сих пор никто не устанавливал ценников на ежедневную заботу о ребенке со стороны проживающего с ребенком родителя, и аргумент "я воспитываю ребенка каждый день, а ты мне это оплачивай", юридически не является корректным».
Баум призывает родителей, которые живут с ребенком и являются представителем ребенка в истребовании алиментов, не спешить при возникновении первых же проблем возбуждать судебное или исполнительное производство в ситуации, когда большая часть населения находится в исключительно сложном экономическом положении: «Это является разумным шагом лишь тогда, когда обязанный выплачивать алименты родитель ведет себя недобросовестно и использует, например, особое положение как предлог для неуплаты алиментов, хотя средства для этого у него есть».
Стоит еще раз отметить, что особая ситуация и плохое состояние экономики не является автоматической причиной для снижения суммы алиментов или даже неуплаты их; статус безработного, например, также никогда не был такой причиной. «Поэтому проявляйте благоразумие, делайте все от себя зависящее для достижения временного соглашения с другим родителем в это сложное время, но при этом помните, что и другой родитель как представитель ребенка не должен идти вам навстречу, хотя и может это сделать. Именно поэтому самым важным ключевым словом сегодня является взаимопонимание», - отметила юрист.