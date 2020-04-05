Союз гостиниц и ресторанов: 25 миллионов евро не решат проблемы сектора

"Мы в бедственном положении, однако мы говорим об этом не потому, что просто просим выделить нам побольше денег", - приводит BNS cлова Роозе.

"Мы надеемся, что эти средства попадут непосредственно тем, кому они нужнее всего — предпринимателям, поскольку они до применения прочих, косвенных мер просто не доживут. До наступления кризиса в туристическом секторе Эстонии было 3000 действующих предприятий, для которых эти 25 млн евро — слабая надежда, но не решение проблемы".

По словам Роозе, важно, чтобы правительство и Рийгикогу демократично, но при этом эффективно провели бы нужные процедуры и чтобы обещанные меры достигли бы предпринимателей без потери темпа.