Союз гостиниц и ресторанов: 25 миллионов евро не решат проблемы сектора

Предприятия гостиничного и ресторанного сектора, в прошлом году заработавшие для эстонского государства 160 млн подоходного налога, на сегодняшний день полностью остановлены и, хотя предприниматели с тревогой ждут предусмотренных дополнительным бюджетом 25 млн евро, очевидно, что эти деньги не решат проблем сектора, утверждает председатель правления Союза гостиниц и ресторанов Эстонии Пеэтер Роозе.
"Мы в бедственном положении, однако мы говорим об этом не потому, что просто просим выделить нам побольше денег", - приводит BNS cлова Роозе.
"Мы надеемся, что эти средства попадут непосредственно тем, кому они нужнее всего — предпринимателям, поскольку они до применения прочих, косвенных мер просто не доживут. До наступления кризиса в туристическом секторе Эстонии было 3000 действующих предприятий, для которых эти 25 млн евро — слабая надежда, но не решение проблемы".
По словам Роозе, важно, чтобы правительство и Рийгикогу демократично, но при этом эффективно провели бы нужные процедуры и чтобы обещанные меры достигли бы предпринимателей без потери темпа.
„Если давать какие-нибудь советы, то прежде всего, что все сейчас должны быть по возможности честными. Нам, глядя из полностью остановившейся отрасли кажется, что принимаемый сейчас дополнительный бюджет — не последний в этом году, что нужно отвести еще немного времени и все эти конкретные меры утроить. По вопросу об использовании выделяемых средств мы обязательно будем общаться с представителями Министерства экономики и коммуникаций и Фонда EAS, разъясним им свою позицию», - пообещал Роозе.