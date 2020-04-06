Заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона доставили в больницу

Джонсон поблагодарил Национальную службу здравоохранения за усердную работу и призвал сограждан следовать указаниям властей. Жители королевства с 23 марта могут покидать свои дома лишь для покупок товаров первой необходимости, посещений врача и индивидуальных занятий спортом.

О заражении 55-летнего главы британского правительства стало известно 27 марта. В тот же день в канцелярии премьера сообщили, что в случае недееспособности Джонсона его обязанности будет исполнять первый министр Доминик Рааб. Однако пока Джонсон продолжает возглавлять кабинет, находясь с ним на связи, сообщили на Даунинг-стрит. Симптомы заболевания COVID-19, вызываемого новым вирусом, проявились и у спутницы жизни премьера.

По данным группы волонтеров Worldometer, число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в 208 странах и территориях мира составляет свыше 1,26 миллиона человек, от последствий скончались почти 70 000. На первое место по числу заражений вышли США. Европейским эпицентром пандемии остается Италия с наибольшим числом в мире летальных исходов. В Соединенном Королевстве вирус выявлен у 48 000 человек, скончались почти 5000 больных.