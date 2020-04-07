В Эстонии в разгар коронавируса мошенники наживаются на стариках

К сожалению, неспособность человека самому получить свои деньги, привела к значительному росту мошенничеств. «Сейчас также период получения пенсий, которую многие пожилые люди привыкли снимать большой суммой наличными деньгами. Мошенники предлагают себя пожилым людям в качестве «помощников» и получают банковскую карточку пенсионера вместе с ПИН-кодами, а иногда и пароли для входа в интернет-банк человека, - рассказал руководитель комиссии по информационной защите Союза банков Тийт Халлас. - Вслед за этим уже легко опустошить счет».

«Рекомендуем при оплате покупок использовать банковскую карточку. Банки Эстонии на время чрезвычайного положения также повысили лимиты бесконтактных платежей до 50 евро, для того чтобы люди не должны были прикасаться к банковскому терминалу. Также мы понимаем, что в некоторых ситуациях без наличных денег не обойтись. Все-таки нельзя доверять свою банковскую карточку вместе с ПИН-кодами третьим лицам. Если у вас нет родственников, то для получения помощи нужно обратиться в местное самоуправление», - добавил Тийт Халлас.