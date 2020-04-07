В Эстонии в разгар коронавируса мошенники наживаются на стариках

В действующем сегодня чрезвычайном положении правительство настоятельно рекомендует пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями по возможности не выходить из дома. В результате этого растет число людей, которые не могут сами снять деньги с банкомата или пойти в банковскую контору. Банки, которые входят в Союз банков, рекомендуют, насколько это только возможно, при оплате покупок использовать банковскую карточку, а не наличные деньги – в этом случае снижается и риск заражения, и риск стать жертвой мошенничества.
К сожалению, неспособность человека самому получить свои деньги, привела к значительному росту мошенничеств. «Сейчас также период получения пенсий, которую многие пожилые люди привыкли снимать большой суммой наличными деньгами. Мошенники предлагают себя пожилым людям в качестве «помощников» и получают банковскую карточку пенсионера вместе с ПИН-кодами, а иногда и пароли для входа в интернет-банк человека, - рассказал руководитель комиссии по информационной защите Союза банков Тийт Халлас. - Вслед за этим уже легко опустошить счет».
«Рекомендуем при оплате покупок использовать банковскую карточку. Банки Эстонии на время чрезвычайного положения также повысили лимиты бесконтактных платежей до 50 евро, для того чтобы люди не должны были прикасаться к банковскому терминалу. Также мы понимаем, что в некоторых ситуациях без наличных денег не обойтись. Все-таки нельзя доверять свою банковскую карточку вместе с ПИН-кодами третьим лицам. Если у вас нет родственников, то для получения помощи нужно обратиться в местное самоуправление», - добавил Тийт Халлас.
«Ни в коем случае нельзя доверять свои деньги людям, которые предлагают помощь, и с которыми вы раньше никогда не имели дело, какими вежливыми и готовыми прийти на помощь они не казались бы», - отметил он. Союз банков просит жителей Эстонии интересоваться своими пожилыми родственниками, по возможности предложить им помощь и предупредить их о распространяемой схеме мошенничества.