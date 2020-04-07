Вахер: в рядах полицейских восемь зараженных коронавирусом

Министр внутренних дел Март Хельме поблагодарил Спасательный департамент и PPA за оперативные действия и за то, что эти ведомства применили разные меры для борьбы с коронавирусом и помощи людям.

«Эстония, как и остальные государства, впервые в такой ситуации. Столь длительного кризиса после восстановления независимости в Эстонии не было. Государство справилось достаточно хорошо. Надеюсь, мы по меньшей мере вышли из кризиса средств индивидуальной защиты. Сейчас у нас запасов больше, чем на неделю. Работа, разумеется, продолжается. Низкий поклон тем, кто работает на передней линии, большое спасибо вам. Как государство мы выйдем из этого кризиса более сильными», - сказал Март Хельме.

Также Хельме отметил, что в Эстонии, как и в ЕС, установлены известная требования для средств индивидуальной защиты. «Прибывающие в Эстонию средства индивидуальной на соответствие требованиям. Госзаказы проверены еще до прибытия в государство», - сказал он.

По словам главы МВД Марта Хельме, во вторник утром коалиционный совет решил, что работающие в сельском хозяйстве иностранные рабочие могут оставаться в Эстонии на время чрезвычайного положения.

По словам Хельме, коалиционный совет принял это решение, учитывая прогнозы по рынку труда, продолжительность действия финансовых мер и их влияние на все общество в отдаленной перспективе. В соответствии с решением право на работу в Эстонии занятых в сельском хозяйстве иностранных работников будет продлено до окончания чрезвычайного положения плюс два месяца, но не более, чем до 31 июля.

В то же время, согласно проекту, если иностранный работник лишится работы в Эстонии, это станет основанием, чтобы выслать его из страны.

По словам Хельме, аграрии не понимают, что всемирный экономический кризис ударит и по ним и что вскоре им потребуется меньше работников. По словам Хельме, в ряде стран уже заметен огромный спад спроса в сельскохозяйственной сфере. «Я прогнозирую, что сельскохозяйственные производители вскоре столкнулся с очень серьезной необходимостью сократить объем своего производства», - сказал Хельме.

По словам гендиректора PPA Вахера, главной задачей полиции было закрытие границ, островов и установление пограничного контроля. «Также мы установили правило 2+2 и следили за его исполнением. Его выполняет очень много людей. Всего мы призывали людей к порядку 69 раз, троим назначили штраф. Нам нужно 8000 масок в день, и они будут в наличии до 18 апреля. В настоящее время заболели восемь наших сотрудников», - сказал он и поблагодарил жителей Эстонии, которые помогают преодолеть кризис.

«Спасательный департамент работает и в кризис. Вся сеть работает слаженно и хотя и в наших рядах есть заразившиеся коронавирусом, статистически случаев болезни меньше, чем в прошлом году. В экстренном случае звоните по номеру 112 и спасатели к вам приедут. Через наш логистический центр в очень больших объемах прошли средства дезинфекции, которые мы распределили между эстонскими медицинскими учреждениями. Также большой объем масок. Поддерживаем больницу Курессааре, чтобы они могли заниматься лечением людей», - сказал Таммеару.