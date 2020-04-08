Видео ⟩ Страха перед коронавирусом в поездах нет даже в час пик

На перроне поезда ожидают четыре человека. Для часа пик маловато. Девушка с портфелем, у которой поверх рта и носа повязан шарф; мужчина в джинсах, который докуривает сигарету; двое солидных мужчин, которые обсуждают предстоящую работу. Масок ни у кого, кроме меня, нет.

У эстонцев всегда была привычка прогуливаться возле зоны ожидания, а не стоять кучкой под навесом. Поэтому на просторном перроне соблюдение правила 2+2 не представляет проблемы.

Старое расписание

На глаза попадается инфотабло, где расписание последний раз обновлялось 29 марта. Быстрая проверка на домашней странице Elron подтверждает, что последние изменения в графике поездов вступили в силу только сегодня. Ничего удивительного — кто станет менять эти бумажки, если у большинства людей в кармане смартфоны?

В 7:26 вдали показался нос поезда. Всегда удивлялся, как общественный транспорт умудряется придерживаться графика с минутной точностью. В последний момент в поезд заскакивают еще несколько пассажиров.

Утренний час пик в поезде Пяэскюла. Маска закрывает лицо кондуктора, но по глазам видно, что она улыбается. ФОТО: Mihkel Maripuu

В вагоне пассажиров приветствует веселый контролер. Эта женщина носит синие резиновые перчатки и маску. Но несмотря на респиратор, по глазам видно, что она улыбается. То, что у пассажиров масок нет, вполне объяснимо: новые средства индивидуальной защиты еще не завезли в аптеки.

Специфического запаха дезинфицирующего средства, который я чувствовал в автобусах и трамваях, нет. Дезинфекции для рук я также нигде не заметил.

«Обычно дезинфицирующее средство у людей всегда с собой», - говорит парень в наушниках. Норман едет на работу. Коронавируса он не боится. «Мне вообще этот вирус не кажется чем-то серьезным», - признается он.

Чтобы люди меньше расплачивались наличными, Elron стал принимать банковские карты. Это что-то новенькое! Если бесконтактные платежи станут популярными, Elron планирует оставить этот способ оплаты и после окончания чрезвычайного положения.

В поезде я насчитал около 20 человек. Большинство из них разместилось в первых двух вагонах. Правило 2+2 педантично соблюдаются. Люди сидят по одному. Места предостаточно! При желании каждый может занять сиденье у окна.

Весеннее солнце припекает. Завидев любопытствующего человека с синим микрофоном, то есть меня, все делают вид, что наблюдают за чем-то увлекательным в окне.

Единственный способ добраться до работы

Вижу девушку, которая читает книгу. В современном мире это довольно редкая картина. Минна едет на работу, она физиотерапевт. На поезде она передвигается редко, но сейчас в силу обстоятельств пользуется общественным транспортом. «Кажется, что поездом стали пользоваться реже, чем раньше. В целом, все соблюдают правило 2+2», - отмечает Минна.

Неподалеку отдыхает женщина в синей маске. Кади пользуется «морковкой» каждый день, чтобы из дома доехать до работы, а потом обратно.

«Поезд — моя единственная возможность добраться до работы», - говорит она. По ее наблюдениям, последние недели пассажиров стало меньше, поэтому соблюдать правило 2+2 совсем не сложно. «Но страх есть, расслабленно я себя здесь не чувствую», - охает Кади, добавляя, что если в поезде кто-то начинает чихать или кашлять, ей становится не по себе.