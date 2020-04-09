Эксперт: стоит ли сейчас продавать недвижимость?

Тревожная ситуация на рынке недвижимости заставила некоторых собственников колебаться, продавать или нет. Председатель правления Uus Maa Kinnisvarabüroo Яанус Лаугус рассказывает о целесообразности продажи недвижимости на данный момент.
Стоит ли сейчас продавать недвижимость?
«Если нет обязательств по кредиту или другой прямой необходимости немедленно продать и переехать, лучше подождать и сохранить свое место жительства или недвижимость, приобретенную для инвестиций. Однако, если вы хотите быстро продать, вы должны учитывать, что с вами будут торговаться», - говорит Яанус Лаугус.
Основываясь на опыте прошлого экономического кризиса, Лаугус уверен, что самые большие трудности будут испытывать желающие продать дорогую недвижимость, а также купленные для сдачи в краткосрочную аренду квартиры и приобретенные с помощью дорогостоящего кредита объекты.
«Цены на недвижимость в спальных районах и более дешевом сегменте рынка будут меняться меньше и сохранят лучшую ликвидность. Кроме того, сохранит свой ценовой уровень уникальная и особенная недвижимость, которая при этом продается не по завышенной для своего класса цене», - добавляет Лаугус.
По словам Лаугуса, учитывая текущую рыночную ситуацию, наиболее разумным будет переждать, сохранить свое имущество, отложить продажу и ждать восстановления цен. «Поскольку неизвестно, как долго продлится кризис и какова будет продолжительность восстановления экономики, тем, кто все-таки хочет продать сейчас, следует учитывать, что предварительным условием успешной сделки является наличие пространства для снижения цены, на случай если появится покупатель, который начнет торговаться. Это может быть примерно десять процентов от начальной цены», - советует Лаугус.