Эксперт: стоит ли сейчас продавать недвижимость?

Стоит ли сейчас продавать недвижимость?

«Если нет обязательств по кредиту или другой прямой необходимости немедленно продать и переехать, лучше подождать и сохранить свое место жительства или недвижимость, приобретенную для инвестиций. Однако, если вы хотите быстро продать, вы должны учитывать, что с вами будут торговаться», - говорит Яанус Лаугус.

Основываясь на опыте прошлого экономического кризиса, Лаугус уверен, что самые большие трудности будут испытывать желающие продать дорогую недвижимость, а также купленные для сдачи в краткосрочную аренду квартиры и приобретенные с помощью дорогостоящего кредита объекты.

«Цены на недвижимость в спальных районах и более дешевом сегменте рынка будут меняться меньше и сохранят лучшую ликвидность. Кроме того, сохранит свой ценовой уровень уникальная и особенная недвижимость, которая при этом продается не по завышенной для своего класса цене», - добавляет Лаугус.