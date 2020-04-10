ВИДЕО ⟩ В Таллинне спасатели тушили загоревшийся банкомат

Катрин Луст выяснила, действительно ли во время кризиса возросла потребность населения в наличных? Отвечает руководитель коммуникационного отдела G4S Реймо Рая:

Инкассаторы и занимающиеся обработкой наличных работники выполняют прекрасную работу и до сих пор перебоев в наших услугах не было. Мы постоянно отслеживаем заполняемость банкоматов и при возникновении необходимости отправляемся пополнить запасы наличных. В самом начале чрезвычайного положения был момент, когда временно возросло снятие наличных в банкоматах. Тогда мы также сумели бесперебойно обслуживать их.

Поскольку многие магазины и предприятия сейчас закрыты, то потребность в наличных снизилась.

Во время чрезвычайного положения люди все равно используют те способы оплаты к которым они привыкли: кто-то платит наличными, а кто-то картой или смартфоном.

Нет разницы какой способ используется, соблюдайте элементарные првила гигиены и мойте руки. Наличные деньги не опаснее, чем какая-либо другая поверхность с которой соприкасается человек.

Данные об активности использования банкоматов могут предоставить банки, которым принадлежат автоматы.

Сил и здоровья!

Реймо Рая

Руководитель коммуникационного отдела G4S