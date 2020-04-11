ФОТО ⟩ Простые идеи для сервировки пасхального стола

«Натуральные ткани, немного зелени и самодельный декор – это главные элементы пасхального убранства. Чтобы придать сервировке свежесть, имеющуюся посуду, столовые приборы и украшения можно дополнить парой новых деталей. Рекомендуется покупать такие вещи, которые можно будет использовать и после праздника, например, деревянные доски прекрасно заменят сервировочные тарелки, стеклянная посуда для хранения продуктов – чашки, а изготовленные из салфеток зайцы понравятся детям и родителям», – говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус.

Украшайте стол тем, что есть дома

Дизайнер интерьера подчеркивает: чтобы создать торжественную сервировку, нет нужды покупать новую посуду – в качестве основы он предлагает использовать уже имеющуюся. Посуда может быть разной и стилистически, и по цвету.

«Если хотите обновить сервировку, достаточно всего лишь пары новых тарелок или акцентов – так можно будет сэкономить, одновременно обновив общий вид сервировки. Чтобы на столе стильно смотрелась и новая, и старая, и разноцветная посуда, нужна дорожка или скатерть нейтрального цвета, которая стоит всего пару евро», – рекомендует Римкус.

Праздничное настроение можно создать буквально из ничего. ФОТО: Ikea

IKEA дизайнер интерьера уверен, что создать праздничное настроение можно абсолютно бесплатно: поставьте в вазу первые весенние цветы или распустившиеся веточки и украсьте ими также салфетки или столовые принадлежности.

«Сплетенная из водорослей корзинка прекрасно дополнит пасхальное убранство: если положить в нее веточки, зелень или мох, то можно использовать ее в качестве посуды для яиц, которая будет напоминать гнездо и вызовет восторг у маленьких членов семьи», – рассказывает Римкус.

Быстрая и простая сервировка стола

Такой стол можно накрыть всего за пару минут. Для этого не нужны сервировочные тарелки и специальная посуда, занимающая много места, – вместо этого блюда можете подать на разделочных досках или в стеклянных контейнерах разных размеров.

«Блюда можно подать в стеклянных контейнерах для хранения продуктов, а на бамбуковые крышки от них можно положить хлеб или закуски – натуральные материалы будут смотреться красиво, и к ним можно подобрать также доски из бамбука. После трапезы останется всего лишь закрыть блюда крышками, и можно сразу же поставить их в холодильник, чтобы съесть на второй день Пасхи. Блюда и продукты будут дольше храниться и сохранят свой вкус», – делится советом Римкус.

Красивую сервировку можно создать из уже имеющихся дома вещей. ФОТО: Ikea

Он добавляет, что, купив стеклянную посуду всего за пару евро, вы сможете использовать ее и в будни, например, для хранения еды, приготовления в духовке или заморозки продуктов.

Праздничное настроение столу придадут украшения собственного исполнения. Например, можно повязать на посуду для яиц салфетки так, чтобы они напоминали заячьи уши. Цвет салфеток должен сочетаться с посудой, зеленью или скатертью.

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