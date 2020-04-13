Лукашенко заявил, что белорусы умирают не от коронавируса

Президент Беларуси заявил, что не будет запрещать белорусам на Пасху идти в церковь и сам туда пойдет. Но вместе с тем, он призвал провести службы на улице возле храма, так же как и освящение яиц и куличей "там, где повыше, ветерок и прочее". Президент Беларуси считает, что граждане "перегибают" с использованием мер индивидуальной защиты и призвал деревенских жителей отказаться от защитных масок.