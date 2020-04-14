Вт, 14.04.2020
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Государство создает мобильное приложение для определения контактов с носителями коронавируса

Смартфон.

ФОТО: Peter Byrne/PA Wire/PA Images

Корпорации Google и Apple создают систему, позволяющую пользователям определить, контактировали ли они с носителями коронавируса. Разработкой работающего по подобному принципу мобильного приложения занимается и Министерство социальных дел Эстонии, пишет Rus.ERR.

В настоящий момент приложение для оповещения о контактах с больными коронавирусом используется, например, в Сингапуре: телефон пользователя запоминает телефоны всех других людей, которые оказываются поблизости, и если человек заражается коронавирусом, остальных пользователей оповещают об этом.

Советник по вопросам развития цифровых услуг и инноваций Министерства социальных дел Прийт Тохвер сообщил ERR, что подобных приложений будет больше, а в ближайшие месяцы свое приложение надеется представить и Эстония.

По сути, узнавший об инфицировании человек мог бы сам нажимать в приложении красную кнопку и высылать соответствующее оповещение всем, с кем он контактировал, но в таком случае, по словам Тохвера, есть риск ненадлежащего использования - будет достаточно пары человек, которым захочется пошутить, чтобы в панике оказалось множество людей, поэтому в министерстве хотят, чтобы была возможность контроля диагноза.

Согласно нынешнему плану, наличие вируса будет подтверждать Департамент здоровья, и только после этого будет срабатывать система оповещения.

По оценке советника по коммуникации Инспекции по защите данных Сигне Хейберг, подобные системы оповещения могут работать только на добровольной основе.

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