Коронавирус и зарплата: когда можно урезать зарплаты работников?

Адвокат бюро Hedman Partners Кристель Таэл-Саме подчеркнула, что и в кризис сокращение зарплат или отправление работников в неоплачиваемый отпуск требует соглашения сторон. «Прежде чем сокращать зарплаты, работодатель должен убедиться, что в связи с изменившимися условиями работникам невозможно предоставить возможность выполнения других обязанностей или удаленную работу», - объяснила адвокат.

Если условленный объем работы сохраняется, то согласно Закону о трудовом договоре, оснований для урезания заработной платы нет. В таком случае работодатель может попробовать обсудить урезание зарплаты с работниками и прийти к соглашению. Однако надо учитывать, если работодатель урезал зарплату, то у работника есть право отказаться выполнять работу пропорционально снижению зарплаты. Если же сотрудник переходит на удаленную работу, то работодатель обязан продолжать платить ему зарплату, так как работник по прежнему выполняет свои обязанности.

«Работодатель может договориться с сотрудниками о временном выполнении других обязанностей. Например, работников офиса можно привлечь к работе на складе. Если же занятость значительно снижается, то стороны могут договориться и о снижении зарплаты», - привела пример Кристель Таэл-Саме.

Адвокат подчеркнула, что закон о трудовом договоре не предусматривает временное сокращение работников или их отправку в принудительный отпуск. Отправить работника в неоплачиваемый отпуск можно лишь по соглашению обеих сторон, то есть для этого необходимо согласие работника.

Если же работник готов выйти на работу, а работодатель этого не хочет, и стороны не смогли договориться об отпуске или изменениях в работе, то работодатель обязан платить работнику среднюю зарплату. «По закону работодатель обязан платить зарплату работнику, если он трудоспособен и готов выполнять работу даже в том случае, если работодатель больше не может предложить работникам прежний объем работы», - объяснила адвокат Таэл-Саме.

В исключительных случаях работодатель может понизить зарплату

По словам адвоката, уважительные причины для снижения зарплаты в одностороннем порядке касаются лишь тех работодателей, кто, во-первых, не может предоставить работнику условленный объем работы по независящим от него непредвиденным экономическим причинам. Например, распространение коронавируса и его влияние на экономику. Во-вторых, выплата условленной заработной платы неоправданно обременительна для работодателя.

Адвокат подчеркнула, что снижение зарплаты предполагает одновременное выполнение обоих условий и лишь одного из них недостаточно.

Временно в одностороннем порядке можно сократить зарплату в таких непредвиденных ситуациях как, например, резкий спад объема сделок в связи с коронавирусом, банкротство важного партнера или необходимость снизить объемы производства в связи с нехваткой средств.

Что нужно помнить при сокращении зарплаты Перед уменьшением зарплаты работодатель должен предложить работнику другую работу, но тот не обязан соглашаться.

Об уменьшении заработной платы работников необходимо уведомить по меньшей мере за 14 дней, а работник должен представить свое мнение насчет этого в течение 7 дней.

Уменьшить заработную плату можно на срок до трех месяцев в течение 12-месячного периода до разумного размера, но не ниже минимальной зарплаты.

У работника есть право отказаться выполнять работу пропорционально снижению зарплаты.

Если работник не согласен с урезанием зарплаты, то он может отказаться от трудового договора, предварительно уведомив об этом работодателя за пять дней. При этом работодатель обязан выплатить ему компенсацию, как при сокращении.

Касса по безработице планирует в течение двух месяцев компенсировать работникам попавших в трудное положение предприятий 70% от их зарплаты.

Для получения компенсации работодатель должен отвечать по меньшей мере двум из трех условий: оборот предприятия снизился как минимум на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года;

по меньшей мере у 30% работников нет на данный момент работы;

зарплата как минимум 30% работников упала более чем на 30%.

Касса по безработице возместит 70% средней брутто-зарплаты за предшествующие 12 месяцев, но не более, чем 1000 евро. В свою очередь работодатель обязан платить работнику не менее 150 евро, а также выплачивать налоги на рабочую силу.