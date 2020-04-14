Что происходит? Ставка Euribor начала быстро расти

Шестимесячная ставка Euribor, которая с 2015 года остается отрицательной и еще в начале текущего года приближалась к -0,5%, всего за месяц выросла до -0,18%.

По словам главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, текущее значение Euribor примерно соответствует уровню четырехлетней давности: "Причина [роста ставки] в том, что хотя Европейский центральный банк и другие центробанки влили в экономику очень много денег и продолжают это делать, этого сейчас недостаточно, чтобы устранить проблему с ликвидностью".

Банк Эстонии усматривает причину роста Euribor также в том, что у банков есть возможность привлечь дешевые деньги другими способами; кроме того, свою роль сыграли не оправдавшиеся ожидания на снижение базовой процентной ставки ЕЦБ.