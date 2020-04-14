Вт, 14.04.2020
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Умер первый больной, заразившийся коронавирусом от трупа

Морг. Снимок иллюстративный.

ФОТО: D.SINOVA/AFP

В Таиланде сообщили о первом смертельном случае, когда новый коронавирус был передан от мертвого пациента медицинскому работнику, что по мнению экспертов усугубляет проблемы безопасности для работников моргов и похоронных бюро в условиях глобальной пандемии, пишет Pattaya People.

«Это первый отчет о заражении коронавирусом и смерти среди медицинского персонала в отделении судебной медицины», - говорится в опубликованном в воскресенье исследовании. 

«Процедура дезинфекции, используемая в операционных, должна также применяться в патологоанатомических отделениях и бюро судебно-медицинской экспертизы», - пишут автор исследования Вон Сривиджиталай из медицинского центра в Бангкоке и Вирудж Виваниткит из китайского медицинского университета Хайнань.

По состоянию на понедельник во всем мире было зафиксировано почти 1,9 миллиона новых случаев инфекции коронавируса, в то время как в Таиланде зарегистрировано всего 2579 случаев, хотя эта страна была одной из первых стран, сообщивших о наличии инфекции за пределами Китая. По словам авторов, смерть члена бюро судебно-медицинской экспертизы стала лишь вторым случаем среди медицинского персонала в Таиланде по состоянию на 20 марта.

На данный момент очень мало известно о том, как долго новый коронавирус может выживать в мёртвом теле и могут ли трупы быть заразными для людей, взаимодействующих с ними.

«Любой, кто вступает в контакт с живым или мёртвым человеком, имеющим положительный тест на COVID-19, должен использовать средства индивидуальной защиты для предотвращения заражения», — сообщила эксперт по политике здравоохранения Саммер Джонсон Макги из Университета Нью-Хейвена. Она отмечает, что коронеров все чаще просят провести расследование причин смерти пациентов, которые умерли, но не проходили тестирование на коронавирус, с целью отследить контакты заражённых с членами семьи, соседями и коллегами.

Эксперты отмечают, что по мере увеличения количества временных массовых захоронений и распространения временных моргов, медицинский персонал, работающий с останками людей, должен быть включён в списки приоритетного обеспечения средствами индивидуальной защиты.

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