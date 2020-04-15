В США изучают версии происхождения коронавируса

По его словам, американские спецслужбы уже на ранних этапах эпидемии начали проверки версии об искусственном происхождении коронавируса. И, хотя большинство собранных данных указывает на естественное его происхождение, точка в этом вопросе, по словам генерала, еще не поставлена.

"На данном этапе я скажу, что это еще неокончательно установлено, но все свидетельства, как кажется, указывают на естественное происхождение. Но безусловно мы этого не знаем", - заявил Марк Милли. Подавляющее большинство ученых в мире придерживается версии о естественном происхождении коронавируса.