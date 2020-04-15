Фото, видео ⟩ Пробки на дорогах и адская толкучка в метро: в Москве стали обязательными цифровые пропуска

С 15 апреля передвигаться по Москве на личном, служебном и общественном транспорте можно только при наличии цифрового пропуска. В первый же день действия обязательного пропускного режима на дорогах и в метро образовались пробки из-за проверок, и если в автомобиле еще можно соблюдать социальную дистанцию, то в метро об этом речи не идет, передает Newsru.com.
Затруднения образовались практических на всех крупных магистралях в сторону центра: Варшавском, Симферопольском, Каширском, Можайском, Ярославском, Новоегорьевоском, Новорязанском, Щелковском, Осташковском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, пишут "Ведомости". Под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город. Дороги сузили до одной-двух полос. В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, его машину могут отправить на штрафстоянку в случае повторного нарушения.
В метро пассажиры проводят в ожидании 30-40 минут. Обязательная дистанция в 1,5 метра при этом, как видно на фотографиях из соцсетей, не соблюдается. У некоторых станций очереди начинаются еще на улице.
Сотрудники полиции проверяют пропуска на всех станциях московского метро. Они просят предъявить в развернутом виде паспорт и сам пропуск. Цифровой код они вбивают в планшет, проверяя действительность пропуска. Проверок в автобусах пока нет.
Помните как неделю назад "полезные блогеры" причитали про разгул любителей шашлыка?— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) April 15, 2020
А теперь работа властей: Вот сегодня утром метро Преображенская площадь в Москве проверка пропусков.
Ну что победили шашлычников? pic.twitter.com/MnRdjdzrFb
Первый день с пропусками в метро. Кто еще не заболел, точно заболеет. pic.twitter.com/LsC78XkOsD— Fredegonda🔪 (@Fredegonda1) April 15, 2020