Фото, видео ⟩ Пробки на дорогах и адская толкучка в метро: в Москве стали обязательными цифровые пропуска

С 15 апреля передвигаться по Москве на личном, служебном и общественном транспорте можно только при наличии цифрового пропуска. В первый же день действия обязательного пропускного режима на дорогах и в метро образовались пробки из-за проверок, и если в автомобиле еще можно соблюдать социальную дистанцию, то в метро об этом речи не идет, передает Newsru.com.