Евросоюз определил три критерия для снятия карантина

Евросоюз официально определил три критерия для снятия карантинных ограничений для стран-членов. Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Our recommendations focus on three main pre-conditions:



1. Significant decrease in the spread of the #coronavirus

2. Sufficient health system capacity

3. Adequate surveillance and monitoring capacity — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2020

"Наши рекомендации фокусируются на трех главных предпосылках: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения и способности надзора и мониторинга", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз решил предложить странам членам общие рамки для принятия решений. "Мы рекомендуем постепенное снятие ограничений, с последующим мониторингом каждого действия", - уточнила Урсула фон дер Ляйен.

Первый, эпидемиологический критерий, предусматривает существенное замедление распространения инфекции в течение длительного времени: уменьшение количества новых заражений, новых госпитализированных больных и пациентов в отделениях интенсивной терапии. Второй критерий - способность системы здравоохранения страны: сможет ли она справиться с нагрузкой, если после ослабления ограничений количество заражений снова начнет расти. Третий критерий - способность к мониторингу, включая также возможность широкомасштабного тестирования населения для отслеживания распространения вируса, отслеживания и изоляции контактных лиц больных, если будут возникать новые вспышки.

Полезную информацию можно получить тестированием на наличие антител к вирусу - это поможет выяснить, какая часть населения переболела и выработала иммунитет.

Также ЕС определил принципы, которыми должны руководствоваться страны-члены.

Первый из них - действия должны основываться на научных данных, система общественного здоровья должна быть в центре внимания. Решение закончить ограничительные меры должно сбалансировать преимущества для общественного здоровья и социально-экономические последствия. При этом, защита общественного здоровья должно оставаться приоритетной целью стран-членов.

Второй принцип - страны-члены должны координировать между собой действия по ослаблению карантинных ограничений. В частности, страны-члены должны своевременно информировать друг друга и Еврокомиссию перед объявлением о снятии определенных ограничений, и учитывать их точку зрения.