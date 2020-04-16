Положение на рынке недвижимости: с покупкой жилья тянуть не стоит

Руководитель сферы кредитной продукции Luminor Хейки Раадик сказал, что, хотя в последние недели было несколько меньше заявок на получение жилищного кредита, их все еще достаточно. «Сейчас интерес ниже, чем в начале года, но резкого падения не произошло», – сказал Раадик. «В условиях кризиса всегда есть выгодные возможности для покупок, и многие клиенты хотят иметь готовое решение о предоставлении им кредита к тому моменту, когда увидят подходящий объект», – добавил он.

Хейки Раадик посоветовал потенциальному покупателю жилья внимательно следить за ситуацией и не торопиться, но и не ждать слишком долго, поскольку частота появления выгодных предложений на рынке может снизиться.

Тот же момент выделил и член правления Domus Kinnisvara Яан Лийтмяэ. «Конечно, необходимо учитывать финансовые возможности, но если они существуют, покупку стоит совершить», – считает Лийтмяэ. «Новых объектов в ближайшее время на рынок будет поступать меньше, поскольку в следующем году и еще через год девелоперских проектов определенно будет меньше, чем раньше», – уточнил он.

По словам Раадика, в нынешней ситуации стоит сначала продать старую недвижимость и только потом покупать новую, чтобы быть уверенным, что сделки состоятся, и что необходимые средства будут получены. «Мы должны оценивать наши возможности консервативно, а также сохранять финансовый буфер. Однако нынешнее время, безусловно, создаст много интересных возможностей для покупателей», – отметил Раадик.

По словам Лийтмяэ, то, что происходит с ценами на недвижимость, напрямую связано с активностью совершения сделок. «Конечно, уменьшение количества сделок вызывает некоторое снижение цен. Наблюдается тенденция ожидания падения цен, но никто не может сказать, что произойдет на самом деле», – отметил Лийтмяэ.

По словам Лийтмяэ, там, где больше сделок, мы видим и ускоренное влияние чрезвычайной ситуации. «Таллинн, Тарту, а также Пярну являются такими рынками, где изменения происходят быстрее, и на них больше влияет потребительская неопределенность. После отмены чрезвычайного положения именно там цены начнут расти быстрее всего», – сказал Лийтмяэ.

По словам Лийтмяэ, самый тихий момент на рынке недвижимости уже прошел. «Когда только возникла чрезвычайная ситуация, интерес понизился, но в последние несколько недель он начал возрождаться», – подтвердил он.