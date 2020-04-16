Чт, 16.04.2020
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  • Из-за строительных работ на Нарвском шоссе образовалась двухкилометровая пробка

Галерея ⟩ Из-за строительных работ на Нарвском шоссе образовалась двухкилометровая пробка

Строительные работы на Нарвском шоссе привели к образованию двухкилометровой пробки на горке Ору, рядом с Певческим полем. В пробке стояло несколько фур и автобусов, пишет Postimees.

Строительные работы будут сопровождаться временными ограничениями движения на Нарвской дороге, поэтому старейшина Ласнамяэ Владимир Свет попросил людей отнестись к ситуации с пониманием. «Мы рекомендуем избегать пересечения Нарвского шоссе и улицы Турба, если это возможно», - добавил он.

Для более быстрого и удобного передвижения в направлении Ласнамяэ рекомендуется вместо Нарвского шоссе выбирать Пирита-теэ, Лаагна-теэ или Петербургское шоссе.

В ходе работ будет построено асфальтовое покрытие длиной 125 метров и шириной три метра. Новая дорога позволит местным жителям более безопасно добраться до автобусной остановки, автостоянки и автозаправочной станции. Кроме того, будет построена парковочная зона, отделенная от Нарвского шоссе разделительной полосой.

Вдоль тротуара будут посажены новые деревья, а на парковке будет установлено уличное освещение на основе светодиодной технологии. Строительные работы осуществляются по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

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