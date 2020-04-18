Сб, 18.04.2020
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Видео ⟩ Юри Ратас по-русски поздравил жителей Эстонии с Пасхой

ФОТО: скриншот

Премьер-министр Юри Ратас в преддверии православной Пасхи обратился к празднующим ее жителям Эстонии с поздравлением, а также пожелал всем детям и родителям радостных и безопасных каникул.

«Впереди — долгожданные весенние каникулы и Великая Пасха. От всей души желаю, чтобы эти дни наполнили ваши сердца и дома миром, теплом и радостью! А также принесли все, что нужно для того, чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы! Я уверен, что так будет, если и в эти особенные дни вы будете по-прежнему защищать себя и близких от коронавируса. Солнечных каникул и Светлой Пасхи!» - сказал в своем видеообращении Ратас.

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