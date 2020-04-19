График ⟩ Посмотрите, какие страны наиболее уязвимы из-за воздействия коронавируса на туризм

Из отраслей экономики пандемия больше всего ударила по туризму. Внешний туризм полностью исчез, но и от внутреннего туризма мало что осталось.

Увы, Испания и Италия как раз входят в число стран, чьи экономики сильнее всего зависят от туризма.

По данным Всемирного совета путешествий и туризма (WTTO), на путешествия и туризм приходится 14,3% и 13,0% валового внутреннего продукта Испании и Италии, соответственно. Это включает в себя прямой вклад отелей, туристических агентств, авиакомпаний, ресторанов и других областей, а также прямые расходы туристов и другие доходы.