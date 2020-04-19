График ⟩ Посмотрите, какие страны наиболее уязвимы из-за воздействия коронавируса на туризм

Пандемия коронавируса до сих пор наиболее сильно ударила по Соединенным Штатам, Испании и Италии: 710 272 случая, 191 726 случаев и 172 434 случая, соответственно, и более 20 000 случаев смерти во всех этих странах, пишет Postimees.
Из отраслей экономики пандемия больше всего ударила по туризму. Внешний туризм полностью исчез, но и от внутреннего туризма мало что осталось.
Увы, Испания и Италия как раз входят в число стран, чьи экономики сильнее всего зависят от туризма.
По данным Всемирного совета путешествий и туризма (WTTO), на путешествия и туризм приходится 14,3% и 13,0% валового внутреннего продукта Испании и Италии, соответственно. Это включает в себя прямой вклад отелей, туристических агентств, авиакомпаний, ресторанов и других областей, а также прямые расходы туристов и другие доходы.
На туризм приходится 8,6 процента экономики США и восемь процентов ВВП Эстонии.