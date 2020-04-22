Все чаще к нотариусам приводят пожилых людей для совершения сомнительных сделок с их недвижимостью
Нотариальная палата отмечает, что в последние недели поступило несколько сообщений о различных видах мошенничества. У людей пытаются выманить деньги и личные данные с помощью подделок, напоминающих иностранные нотариальные документы, фальшивых иностранных доверенностей, а несколько в нотариальные бюро также приходили пожилые люди, с недвижимостью которых хотели совершить непонятные сделки.
До сих пор массово распространялись поддельные письма с использованием банковских логотипов, но теперь люди получают по электронной почте письма о пожертвованиях, пытающиеся имитировать нотариальные документы. «На примере рассылаемых по электронной почте писем видно, что речь идет о малопонятных документах, оформление которых не соответствует формальным требованиям, а перевод выполнен довольно плохо», - пояснила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. Как и в случае с фишинговыми письмами, целью может быть, например, получение платы за повторную аутентификацию. В худших же случаях предлагают «отличную возможность инвестировать», в результате чего злоумышленники получают доступ к компьютеру человека и его данным и могут полностью опустошить его банковский счет.
«Никуда не делись и поддельные иностранные доверенности, с которыми приходят к нотариусам. Недавно у нас был случай, когда в нотариальное бюро обратились с подделкой, которая позволила бы совершать разные действия с эстонским паевым товариществом – отчуждать паи, участвовать в общем собрании и в принятии решений», - сказала Саар-Йохансон.
По-человечески, пожалуй, наиболее трагичны случаи, когда родственники пожилых людей пытались заставить их совершать в условиях чрезвычайного положения действия, последствий которых пожилой человек не понимает. «Родственники неоднократно приводили в нотариальные бюро пожилых людей для совершения сделок с недвижимостью. Зачастую же из разговора с нотариусом становилось ясно, что пожилой человек понятия не имеет, что он здесь делает, о какой сделке идет речь и почему он должен ее совершить», - отметила Саар-Йохансон. Она подчеркнула, что в условиях ухудшения экономической ситуации мы не должны забывать близких пожилых людей, которые могут стать жертвами мошенников.