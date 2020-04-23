Чт, 23.04.2020
Хочется поблагодарить президента за то, что в это трудное для страны время она готова делиться своими мыслями, помогать нам полезными, если не сказать яркими, идеями. Михаил Кылварт

При пожаре в жилом доме погиб мужчина

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

23 апреля в 18:48 в Центр тревоги сообщили, что в волости Сетомаа, деревня Сааболда, Вырумаа, из окна жилого дома идет пламя. Заподозрили, что внутри может быть человек. Когда спасатели прибыли, были начаты работы по тушению и поиски пострадавших. В 19:40 спасатели нашли на первом этаже тело мужчины. В 19:48 спасатели остановили распространение пожара, сообщил дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента.

Причины пожара выясняются. Вероятно, в жилом доме не было исправного дымового датчика.

Спасательный департамент призывает людей обратить внимание на своих родственников, которые живут одни, и убедиться, что в их домах есть исправный дымовой датчик.

В этом году в Эстонии при пожарах погибло 14 человек.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ