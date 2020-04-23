При пожаре в жилом доме погиб мужчина

23 апреля в 18:48 в Центр тревоги сообщили, что в волости Сетомаа, деревня Сааболда, Вырумаа, из окна жилого дома идет пламя. Заподозрили, что внутри может быть человек. Когда спасатели прибыли, были начаты работы по тушению и поиски пострадавших. В 19:40 спасатели нашли на первом этаже тело мужчины. В 19:48 спасатели остановили распространение пожара, сообщил дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента.